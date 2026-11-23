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أعلنت شركة "سناب" إطلاق ثلاث ميزات جديدة في تطبيق " "، تهدف إلى تعزيز انتشار صناع المحتوى وتسهيل تعاونهم مع العلامات التجارية، في إطار سعيها إلى توسيع خدمات التسويق والإعلان على المنصة.وتشمل الميزة الأولى تطوير شبكة لصناع المحتوى تعتمد على ، وتتيح للشركات العثور على المبدعين المناسبين لحملاتها الإعلانية، وفقاً لطبيعة الجمهور والمحتوى، مع إمكانية التواصل معهم ومتابعة أدائهم.أما الميزة الثانية، التي تحمل اسم "Visited By"، فتتيح للمستخدمين اكتشاف المطاعم والمتاجر والأماكن التي زارها صناع المحتوى الذين يتابعونهم، عبر خريطة "سناب شات"، التي يستخدمها أكثر من 450 مليون شخص شهرياً.وتتمثل الميزة الثالثة في إطلاق برنامج لدعم وكالات التسويق والإعلان، من خلال توفير أدوات وتدريبات تساعدها على والتعاون مع صناع المحتوى، وقد بدأ تطبيقه في وبريطانيا ومنطقة وشمال .وتسعى الشركة من خلال هذه التحديثات إلى توفير فرص تجارية أوسع لصناع المحتوى، وتعزيز قدرتهم على تحقيق الإيرادات، في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب المبدعين والمعلنين.