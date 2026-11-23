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أعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، إنهاء تعاقده مع مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، وذلك بعد ساعات قليلة من تلقي الفريق أول هزيمة له في المسابقة هذا الموسم أمام ضيفه ومتصدر الترتيب نادي بيراميدز.أوضح الأهلي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة " "، أن القرار جاء في ضوء الرؤية الفنية المقدمة من النادي ياسين منصور، وعضو سيد عبد الحفيظ، المكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم.أشار البيان إلى أن منصور وعبد الحفيظ سيتوليان طرح الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الساعات القليلة .جاءت الإقالة عقب سقوط الأهلي بثنائية نظيفة أمام بيراميدز، مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق تحت قيادة عموتة، والتي وصفها المدرب المغربي عقب اللقاء بأنها "مخيبة للآمال للغاية"، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسؤوليتها، ومعتبرا أن نتيجتها سترسم إلى حد كبير ملامح المنافسة على اللقب.بهذا الانتصار، حقق بيراميدز الذي لم يسبق له التتويج بلقب الدوري، فوزه التاسع على التوالي ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في القمة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف، و7 نقاط عن الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثالث.أرقام عموتة وسجله التدريبيكان الأهلي، النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر، قد تعاقد مع الحسين عموتة لمدة موسمين في يونيو الماضي خلفا للدنمركي ييس توروب، الذي رحل بالتراضي بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث محليا والخروج المبكر من أبطال إفريقيا.وخلال 14 مباراة قاد فيها عموتة الفريق بمختلف البطولات (الدوري، وكأس مصر، وكأس الرابطة، وكأس الكونفدرالية الإفريقية)، حقق 11 انتصارا وتعادلين وخسارة وحيدة دون أن يودع أي مسابقة، لكنه اصطدم بضغوط جماهيرية متزايدة بسبب تذبذب المستوى الفني.يمتلك المدرب المغربي (57 عاما) سيرة ذاتية بارزة شملت قيادة منتخب الأردن، إلى جانب أندية السد القطري، والوداد المغربي، والجزيرة الإماراتي.وسبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي مع الوداد البيضاوي عام 2017، على حساب الأهلي في النهائي القاري، فضلا عن فوزه ببطولة إفريقيا للمحليين معمنتخب المغرب عام 2021، ولقب الدوري القطري رفقة نادي السد.