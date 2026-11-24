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أثار حديث عن حملة علاقات عامة مزعومة استهدفت النجم ، بهدف التأثير على صورته الإعلامية وتعزيز مكانة غريمه ، تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتداولت حسابات رياضية منشورات تتحدث عن وثائق مسربة تكشف عن تحركات لشركة علاقات عامة منذ عام 2018، استهدفت توجيه التغطية الإعلامية المتعلقة بالنجمين، عبر تعزيز الأخبار السلبية عن ، وتسليط الضوء على إنجازات وصفاته القيادية.وبحسب المزاعم المتداولة، تواصلت الشركة مع وكلاء لاعبين ولاعبين سابقين وصحفيين ومؤسسات إعلامية وقنوات رياضية، وقدمت عروضاً مالية مقابل تبني رواية إعلامية تضع رونالدو في صورة سلبية، مقابل تقديم ميسي بصورة أكثر إيجابية.وأشارت المنشورات إلى أن بعض اللاعبين السابقين وصناع المحتوى والصحفيين وافقوا على المشاركة في هذه الحملة، مع إدراج التوجهات الإعلامية المطلوبة ضمن اتفاقيات وعقود تعاون، فيما زعمت أن بعض المنتقدين لرونالدو تعرضوا لانتقادات إضافية بسبب استمرار دعمهم للنجم .وربطت الرواية المتداولة توقيت انطلاق الحملة بخسارة رونالدو جائزة الذهبية لعام 2018، التي ذهبت إلى الكرواتي لوكا مودريتش، في وقت حل فيه البرتغالي بالمركز الثاني، بينما جاء ميسي في المركز الخامس.ورغم انتشار هذه المزاعم، لم تتوافر حتى الآن أدلة مستقلة موثوقة تثبت صحة الوثائق المتداولة أو حجم التمويل المزعوم أو الجهات التي تقف وراء العملية.كما ظهرت اختلافات في اسم الشركة الوارد في المنشورات، بين «Aether Strategic Communications» و«Helix Strategic Communications»، ما يثير تساؤلات إضافية بشأن مصدر الوثائق المتداولة ومدى صحتها.وبقيت هوية الجهة التي يُزعم أنها مولت الحملة والأهداف الحقيقية وراءها غير محسومة، في انتظار ظهور وثائق يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.