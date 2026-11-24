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ومدّ برايثوايت يده لمصافحة نيمار، لكن قائد سانتوس تجاوزه دون أن يتوقف أو يتحدث إليه، وفي المقابل، حرص اللاعب البرازيلي على مصافحة عدد من لاعبي غريميو الآخرين، قبل أن يعود للتحدث مع برايثوايت، ليتبادل اللاعبان بعض الكلمات، ثم يبتعد نيمار عن المشادة. أثار جدلًا جديدًا عقب خسارة سانتوس أمام غريميو في الدوري البرازيلي، بعدما رفض، عقب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب مورومبي، فجر اليوم الثلاثاء، مصافحة المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، صاحب الهدف الثاني للفريق الضيف.ومدّ برايثوايت يده لمصافحة نيمار، لكن قائد سانتوس تجاوزه دون أن يتوقف أو يتحدث إليه، وفي المقابل، حرص اللاعب البرازيلي على مصافحة عدد من لاعبي غريميو الآخرين، قبل أن يعود للتحدث مع برايثوايت، ليتبادل اللاعبان بعض الكلمات، ثم يبتعد نيمار عن المشادة.

وكان الفوز الذي حققه غريميو في ساو باولو بالغ الأهمية في مساعيه للبقاء ضمن أندية البرازيلي، إذ يحتل الفريق عشر برصيد 41 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.



وخرج نيمار عن صمته، عقب ليلة غاضبة مع فريقه سانتوس، معبرًا عن استيائه من تكرار الأخطاء التحكيمية التي يرى أنها حرمته من المنافسة بشكل عادل، وتركته عرضة لتدخلات عنيفة دون اتخاذ الحكم إجراءات حاسمة.





وفي تصريحات لشبكة "SporTV" البرازيلية، لم يحاول قائد سانتوس إخفاء غضبه، مؤكدًا اعتقاده بأن القرارات التحكيمية أثرت بصورة مباشرة على أداء فريقه ونتيجة المباراة.



وشدد نيمار على أن الحكم لم يتعامل بالشكل المناسب مع التدخلات التي تعرض لها، موضحًا أنه احتُسبت ضده أكثر من 10 مخالفات خلال الشوط الأول وحده، ومع ذلك لم يشهر الحكم البطاقات الصفراء بالقدر الكافي لردع لاعبي غريميو. ووجّه نيمار انتقادات حادة للحكم رامون أبّاتي ، عقب صافرة النهاية، بعدما شعر بالغضب من قراراته في ظل تعرضه لسلسلة من التدخلات القوية، بينما أفلت لاعبو الفريق المنافس، من وجهة نظره، من التي كانوا يستحقونها.وفي تصريحات لشبكة "SporTV" البرازيلية، لم يحاول قائد سانتوس إخفاء غضبه، مؤكدًا اعتقاده بأن القرارات التحكيمية أثرت بصورة مباشرة على أداء فريقه ونتيجة المباراة.وشدد نيمار على أن الحكم لم يتعامل بالشكل المناسب مع التدخلات التي تعرض لها، موضحًا أنه احتُسبت ضده أكثر من 10 مخالفات خلال الشوط الأول وحده، ومع ذلك لم يشهر الحكم البطاقات الصفراء بالقدر الكافي لردع لاعبي غريميو.

وقال نيمار إن الحكم كان يفعل ما يحلو له، موضحًا أنه تعرض للشد والضرب أثناء محاولاته مراوغة المدافعين، وفي عدد من هذه الحالات لم يحتسب الحكم أي مخالفة.



وأضاف متسائلًا في تعبير عن شعوره بغياب الحماية التحكيمية: "هل عليّ أن أنتظر حتى تُكسر ساقي قبل أن يتدخل الحكام بصورة أكثر حزمًا؟".



ولم تقتصر انتقادات النجم السابق لباريس على عدد المخالفات، إذ اشتكى أيضًا مما اعتبره غيابًا للعدالة في التعامل مع مهاراته الفردية. وأوضح أن قدرته على المراوغة والتفوق على المنافسين لا ينبغي أن تتحول أبدًا إلى مبرر لتجاهل المخالفات التي تُرتكب ضده.

ويرى نيمار ضرورة معاقبة اللاعبين الذين يلجأون إلى التدخلات غير القانونية، واحتساب المخالفات في كل مرة تحدث فيها، معتبرًا أن أداء الحكم أبّاتي كان سيئًا للغاية، وأن قراراته أضرت بسانتوس خلال مباراة اتسمت بالتوتر والاحتكاكات بين اللاعبين.



وتُعد هذه الواقعة الثانية التي يثير فيها نيمار الجدل خلال أيام قليلة؛ إذ دخل في مشادة كلامية حادة مع أحد المشجعين خلال مواجهة كورتيبا، ورد بغضب بعدما تعرض لاستفزاز من المدرجات. (إرم نيوز)