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وأعادت المحكمة الاعتراف بالسنغال بطلةً للبطولة، بعدما نقضت قرار لجنة التابعة لـ"كاف"، الذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا للمباراة النهائية بنتيجة 3-0، ومنح اللقب للمنتخب .



وجاء القرار بعد الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام المحكمة، اعتراضًا على قرار لجنة الاستئناف في "كاف" الصادر يوم 17 آذار الماضي، والذي قلب نتيجة المباراة النهائية رغم فوز السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي. أسدلت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الستار على واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في تاريخ ، بعدما أصدرت حكمًا لصالح السنغال، وألغت قرار الاتحاد الأفريقي "كاف" بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 منها ومنحه إلى .وأعادت المحكمة الاعتراف بالسنغال بطلةً للبطولة، بعدما نقضت قرار لجنة التابعة لـ"كاف"، الذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا للمباراة النهائية بنتيجة 3-0، ومنح اللقب للمنتخب .وجاء القرار بعد الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام المحكمة، اعتراضًا على قرار لجنة الاستئناف في "كاف" الصادر يوم 17 آذار الماضي، والذي قلب نتيجة المباراة النهائية رغم فوز السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وبموجب الحكم الجديد، استعادت السنغال لقبها الذي حسمته داخل الملعب، بعدما ألغت محكمة التحكيم الرياضية قرار منح المغرب الفوز الاعتباري بنتيجة 3-0.



وتعود الأزمة إلى المباراة النهائية التي جمعت المغرب والسنغال يوم 18 كانون الثاني 2026 في العاصمة الرباط، والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف نظيف سجله بابي جاي خلال الوقت الإضافي.



وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي جدلًا واسعًا، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما دفع عددًا من لاعبي السنغال إلى مغادرة أرض الملعب احتجاجًا على القرار، قبل أن تتوقف المباراة لنحو 17 دقيقة، ثم يعود اللاعبون لاستكمال المواجهة.





وبعد المباراة، رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي في البداية الاحتجاج المغربي بشأن النتيجة، واكتفت بفرض عقوبات وغرامات على خلفية الأحداث التي شهدها النهائي.



لكن لجنة الاستئناف في "كاف" اتخذت قرارًا مغايرًا يوم 17 آذار 2026، بعدما قبلت الطعن المغربي، واعتبرت أن تصرف لاعبي السنغال بمغادرة أرض الملعب يندرج تحت المادتين 82 و84 من لوائح البطولة. وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء المغربية، قبل أن ينجح بابي جاي في تسجيل هدف الفوز للسنغال خلال الوقت الإضافي، لتتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخها.وبعد المباراة، رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي في البداية الاحتجاج المغربي بشأن النتيجة، واكتفت بفرض عقوبات وغرامات على خلفية الأحداث التي شهدها النهائي.لكن لجنة الاستئناف في "كاف" اتخذت قرارًا مغايرًا يوم 17 آذار 2026، بعدما قبلت الطعن المغربي، واعتبرت أن تصرف لاعبي السنغال بمغادرة أرض الملعب يندرج تحت المادتين 82 و84 من لوائح البطولة.

وقررت اللجنة اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا وخاسرًا للمباراة النهائية، مع اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0، ليُمنح المنتخب المغربي اللقب بدلًا من السنغال.



ورفض الاتحاد السنغالي القرار، وأعلن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، معتبرًا أن ما حدث لا يبرر تغيير نتيجة مباراة استُكملت بالفعل، وأن الحكم سمح باستئناف اللعب حتى نهايتها.



وبعد جلسة استماع عُقدت في مدينة لوزان السويسرية يوم 8 تشرين الأول الماضي، أصدرت المحكمة حكمها اليوم لصالح السنغال، لتعود الكأس إلى أصحاب الفوز داخل الملعب، وتنتهي بذلك واحدة من أطول وأشد الأزمات القانونية إثارة للجدل في الأفريقية. (إرم نيوز)