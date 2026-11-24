تعود بطولة كوبا أميركا إلى في صيف عام 2028، بعدما أعلن اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تمديد شراكتهما الاستراتيجية، والاتفاق على تنظيم النسخة الـ49 من البطولة في الأراضي الأميركية.

وستقام البطولة بين 9 حزيران و9 2028، بمشاركة 16 منتخباً، بينها 10 منتخبات من كونميبول و6 منتخبات من كونكاكاف، على أن تُحدّد المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات في وقت لاحق.

وأوضح الاتحادان أن المنتخبات الستة التابعة لكونكاكاف ستتأهل إلى البطولة من خلال كأس الكونكاكاف الذهبية 2027، المقرر إقامتها بين 17 حزيران و11 تموز 2027، وفقاً لنتائجها في المنافسات.

وتأتي استضافة الولايات المتحدة للبطولة في إطار استمرار التعاون بين الاتحادين، بعد نسخة 2024 التي أقيمت أيضاً في أميركا، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص المنافسة أمام منتخبات المنطقة وتطوير في القارتين.

وقال رئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيز إن كوبا أميركا تمثل جزءاً من هوية كرة القدم في أميركا الجنوبية وتاريخها، معتبراً أن نسخة 2028 ستشكل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة مع كونكاكاف وتوسيع انتشار اللعبة.

، أشار رئيس كونكاكاف فيكتور مونتالياني إلى أن الاتفاق يتيح لمنتخبات المنطقة فرصة جديدة للمنافسة مع أبرز المنتخبات، ويعزز أهمية كأس الكونكاكاف الذهبية ضمن منظومة المنافسات القارية.