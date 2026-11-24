يخوض نادي " " الإسباني مساء غد الأربعاء مواجهة نادي "صباح" الأذربيجاني على الملعب الأولمبي في باكو، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في ، في أبعد رحلة أوروبية في تاريخ النادي الكتالوني، تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر. لكن الحدث الأبرز قبل المباراة لا يتعلق بالمسافة، بل بغياب لامين يامال، الذي قرر النادي إبقاءه في برشلونة بسبب آلام في الكاحل، في خطوة تعيد طرح ملف إدارة جهد النجم الشاب الذي بات العنصر الأهم في مشروع المدرب الألماني هانزي .

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وكان يامال قد خضع لعلاج في كاحله الأيمن خلال الإحماء قبل مباراة فياريال الأحد، لكنه لعب المباراة كاملة وقاد فريقه إلى فوز مثير 3-2 بعد التأخر بهدفين، فرغم إهداره ركلة جزاء، صنع هدف التعادل لفيرمين لوبيز ومرر بكعب قدمه كرة هدف الفوز لإريك غارسيا. وبعد المباراة، أعلن النادي أن اللاعب يعاني من انزعاج خفيف، وأنه سيغيب عن مباراة صباح كإجراء احترازي، على أن يعود لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا الأحد المقبل.

وهذه ليست المشكلة البدنية الأولى ليامال هذا الشهر، إذ سبق أن غاب عن مباراة منتخب إسبانيا أمام التشيك بسبب مشكلة في ركبته اليمنى، وهو ملف أثار جدلاً بين النادي والمنتخب حول عدد الدقائق التي يخوضها اللاعب. ويبدو أن برشلونة اختار هذه المرة التعامل بحذر، مستفيداً من أن المنافس يحتل المركز الحادي والثلاثين بثلاث نقاط فقط، في مقابل مباريات أكثر أهمية تنتظر الفريق محلياً. وبسبب هذا الغياب، فقد يامال، البالغ 19 عاماً، فرصة تحطيم الرقم القياسي لعدد مشاركات لاعب مراهق في ، بعدما عادل وارن زائير إيمري بـ37 مباراة، علماً أنه يملك أصلاً الرقم القياسي لأكثر لاعب مراهق تسجيلاً وصناعة للأهداف في تاريخ المسابقة.

ولا تقتصر متاعب فليك على يامال، فقد طُرد فيرمين لوبيز من دكة البدلاء في مباراة فياريال، بعد احتجاجه بشدة على الحكم الرابع إثر خروجه من الملعب، رغم أنه كان قد سجل هدف التعادل. ويخشى النادي أن تفرض لجنة الانضباط عليه إيقافاً لمباراتين، ما يعني غيابه عن مواجهتي ديبورتيفو وأتلتيكو في 2 كانون الأول، وهو ما دفع برشلونة إلى تقديم استئناف. ويضاف إلى ذلك غياب روني باردغجي وتشكيك في مشاركة باو كوبارسي وأندرياس كريستنسن.

ورغم الغيابات، يدخل برشلونة المباراة مرشحاً واضحاً للفوز، فهو يحتل المركز الخامس بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة أمام ، وسجل 14 هدفاً في أربع مباريات. أما نادي صباح، الذي تأسس عام 2017 وتوّج بأول لقب في تاريخه في نيسان الماضي، فيخوض مشاركته الأولى في المسابقة بعد تجاوز أربعة أدوار تمهيدية.

وتكشف هذه المباراة معادلة دقيقة يعيشها برشلونة هذا الموسم، فالفريق يعتمد بشكل متزايد على يامال في صناعة الفارق، لكنه يدرك أن الإفراط في استخدامه قد يحول مشاكل بسيطة إلى إصابات طويلة. ومع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، يبدو أن فليك يراهن على قاعدة واضحة: خسارة لاعب في مباراة يمكن تعويضها أفضل من خسارته لأسابيع.