أثار مدافع جول كوندي استياء مدربه هانسي ، بعدما انضم متأخراً لبضع ثوانٍ إلى تجمع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، استعداداً لمواجهة صباح الأذربيجاني في .

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كان فليك قد بدأ إعطاء التعليمات للاعبين عندما وصل المدافع الفرنسي، في وقت بدا فيه المدرب الألماني غير راضٍ عن تأخره، وسط انتباه عدد من زملائه إلى ما حصل.

وتأتي الواقعة عشية مواجهة برشلونة وصباح، المقررة الأربعاء على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في أبطال ، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة، فيما يأتي صباح في المركز الحادي والثلاثين برصيد 3 نقاط، من فوز وثلاث هزائم.

وكان برشلونة قد استهل مشواره بفوز كبير على فينورد الهولندي 5-1، ثم تغلب على غلطة سراي خارج أرضه 4-1، قبل أن يخسر أمام 4-2، ويعود إلى الانتصارات بفوزه على أستون فيلا 3-0 في الجولة الرابعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التأخر عن المواعيد ليس أمراً جديداً بالنسبة إلى كوندي، إذ سبق أن كلّفه ذلك خسارة مكانه في التشكيلة الأساسية في مناسبات سابقة. وتكتسب الواقعة الأخيرة أهمية إضافية في ظل حاجة فليك إلى المدافع الفرنسي، مع الغيابات التي يعاني منها برشلونة في الخط الخلفي.

لكن الحادثة لم تتطور إلى مشكلة خلال التدريب، إذ شارك كوندي في الحصة بصورة طبيعية، ولم يظهر فليك أي مؤشرات إضافية على استمرار غضبه منه.

وكان كوندي قد عاد إلى الجاهزية بعد إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الشوط الثاني من مباراة برشلونة وفياريال الأحد الماضي، التي انتهت بفوز فريقه 3-2. ومنحته عودته فرصة للمنافسة على مركز أساسي أمام صباح، لكن قرار فليك بشأن إشراكه لا يزال غير محسوم.