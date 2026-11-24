قد لا يطول احتفاظ المنتخب بالمركز الخامس في التصنيف العالمي للمنتخبات، بعدما أثار قرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بشأن نهائي كأس الأمم تداعيات محتملة على رصيد "أسود الأطلس"، مع سيناريو قد يؤدي إلى خصم 18 نقطة وتراجعهم 3 مراكز.

وبحسب موقع "Goal"، نقل موقع "Wiwsport" السنغالي حسابات تشير إلى احتمال خسارة 18 نقطة من رصيده في تصنيف (فيفا)، وهي النقاط التي أضيفت إليه بعد احتساب فوزه بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت هذه الاحتمالات عقب قرار محكمة التحكيم الرياضي، الثلاثاء، إعادة اللقب إلى السنغال، وإلغاء قرار لجنة في الاتحاد الأفريقي الذي كان قد منح المغرب الفوز إدارياً بنتيجة 3-0.

وكان المنتخب السنغالي قد اعترض خلال المباراة النهائية على قرار احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل أن يغادر لاعبوه أرض الملعب احتجاجاً. ولم يعلن الحكم جان جاك ندالا إنهاء المباراة، وعاد اللاعبون السنغاليون بعد نحو 15 دقيقة لاستكمالها. وبعد استئناف اللعب، أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يسجل السنغال هدف الفوز في وقت متأخر، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.

وفي قرارها، اعتبرت محكمة التحكيم الرياضي أن استئناف المباراة يدخل ضمن صلاحيات الحكم، بعدما عاد الفريقان إلى الملعب وأبديا استعدادهما لمواصلة اللعب، مشيرة إلى أن المادتين 82 و84 تتعلقان بحالات يقرر فيها الحكم إنهاء المباراة بصورة نهائية، وهو ما لم يحصل في هذه المواجهة.

تراجع محتمل إلى المركز الثامن

وكان المغرب قد حقق قفزة تاريخية في تصنيف الفيفا، بوصوله إلى المركز الخامس برصيد 1809.37 نقاط، متقدماً مركزين عن التصنيف السابق، الذي كان يحتل فيه المرتبة السابعة.

وتقدم المنتخب المغربي على البرتغال، التي جاءت سادسة برصيد 1801.28 نقطة، والبرازيل التي احتلت المركز السابع بـ1800.91 نقطة، ليصبح أول منتخب عربي يبلغ المركز الخامس، مع معادلة أفضل تصنيف أفريقي سبق أن حققته نيجيريا في نيسان 1994.

ووفق الحسابات التي نقلها الموقع السنغالي، فإن خصم 18 نقطة سيخفض رصيد المغرب إلى 1791.37 نقطة، ما قد يؤدي إلى تراجعه إلى المركز الثامن عالمياً، خلف البرتغال والبرازيل، لكنه سيبقى متقدماً بفارق نقطة واحدة على بلجيكا، صاحبة المركز الثامن حالياً برصيد 1790.37 نقطة.

أما السنغال، فلن يتغير مركزها وفق هذه الحسابات، إذ ستبقى في المرتبة الـ18 برصيد 1655.34 نقطة.