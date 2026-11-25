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لم يعد التقدم في العمر عائقاً أمام النجم ، الذي يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية بقميص نادي النصر السعودي، محوّلاً كل ظهور له إلى فرصة إضافية لتحطيم رقم قياسي جديد، ومقترباً أكثر من إنجاز تاريخي قد يجعله أول لاعب يصل إلى حاجز 1000 هدف في المباريات الرسمية .وحقق رونالدو إنجازاً جديداً، الثلاثاء 24 تشرين الثاني، خلال مواجهة النصر أمام السد ضمن منافسات أبطال آسيا للنخبة، بعدما سجل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 11، مساهماً في فوز فريقه بنتيجة 2-1.ولم تكن أهمية الهدف مرتبطة بنتيجة المباراة فحسب، إذ حمل الرقم 987 في مسيرته الاحترافية، ليصبح على بعد 13 هدفاً فقط من بلوغ حاجز الألف، وهو الرقم الذي يطارده منذ سنوات. وبحسب شبكة ESPN، فإن الهدف كان أيضاً الرقم 185 لرونالدو من ركلات الجزاء خلال مسيرته.لم يتوقف إنجاز رونالدو عند الاقتراب من الألفية، بل دخل التاريخ مجدداً من بوابة النصر، بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي في المسابقات القارية، برصيد 17 هدفاً، متجاوزاً المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي كان يتقاسم معه الرقم القياسي.وجاء هذا الإنجاز بعد احتساب أهداف رونالدو في مسابقتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، إذ رفع رصيده إلى 16 هدفاً في المسابقة الأولى، معادلاً رصيد حمدالله فيها، قبل أن يتقدم عليه في مجموع الأهداف القارية بفضل هدفه السابق في المسابقة الثانية.وعلى الرغم من بلوغه 41 عاماً، لا يزال رونالدو يحافظ على معدلات تهديفية مرتفعة، إذ تشير أرقام الموسم الحالي إلى تسجيله 11 هدفاً في 14 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات، بينها ثلاثية أمام الخلود في 29 تشرين الأول الماضي.كما سبق له أن حقق إنجازاً في الدوري السعودي، بعدما أصبح الهداف التاريخي للنصر في حقبة دوري المحترفين، متجاوزاً الرقم السابق لمحمد السهلاوي، بعدما وصل إلى 104 أهداف في المسابقة.وتكتسب أرقامه أهمية إضافية بالنظر إلى أن النصر أصبح محطة أساسية في المرحلة الأخيرة من مسيرته، بعدما انتقل إليه في كانون الأول 2022، ليواصل معه تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام، وصولاً إلى التتويج بلقب الدوري السعودي في موسم 2025-2026، وهو أول لقب دوري له مع النادي.اليوم، تبدو الأنظار متجهة إلى الرقم الأكثر طموحاً في مسيرة رونالدو: 1000 هدف رسمي. فبعد وصوله إلى 987 هدفاً، بعد 13 هدفاً من إنجاز استثنائي، قد يضيف اسمه بسببه إلى سجل الأرقام القياسية في كرة القدم العالمية.وبين الأرقام القياسية المحلية والقارية، والسباق نحو الألف هدف، يثبت رونالدو أن انتقاله إلى الدوري السعودي لم يكن مجرد محطة أخيرة في مسيرته، بل مرحلة جديدة لم تتوقف فيها طموحاته، ولا قدرته على صناعة التاريخ.