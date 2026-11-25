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وجاء بيان النادي عقب اجتماع عقده مسؤولو ميونخ مع إدارة أعمال اللاعب، أمس الثلاثاء، قبل سفر الفريق إلى لمواجهة ليل في ، في محاولة لاحتواء الأزمة وتوضيح الملابسات المحيطة بالحالة الصحية للاعب، بعدما أثارت تقارير صحفية ألمانية تساؤلات بشأن توقيت اكتشاف مشكلته العصبية ومدى معرفة النادي بها. أصدر نادي الألماني بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، عبر حساباته على ، لتوضيح الحقائق المتعلقة بالحالة الصحية لنجمه ، في ظل الجدل الذي تصاعد خلال الأيام الماضية بشأن طبيعة أزمته الصحية، واتهامات متداولة حول إخفاء اللاعب وممثليه معلومات عن النادي خلال الفترة الماضية.وجاء بيان النادي عقب اجتماع عقده مسؤولو ميونخ مع إدارة أعمال اللاعب، أمس الثلاثاء، قبل سفر الفريق إلى لمواجهة ليل في ، في محاولة لاحتواء الأزمة وتوضيح الملابسات المحيطة بالحالة الصحية للاعب، بعدما أثارت تقارير صحفية ألمانية تساؤلات بشأن توقيت اكتشاف مشكلته العصبية ومدى معرفة النادي بها.

وقال بايرن ميونخ في بيانه إن الاجتماع الذي جمع بممثلي موسيالا اتسم بأجواء بناءة، مؤكدًا أن الحالة الصحية للاعب تمثل الأولوية القصوى لجميع الأطراف، وأنه سيحصل على الدعم الكامل خلال رحلة تعافيه وعودته إلى الملاعب.



وفي ظل انتشار العديد من الشائعات خلال الأيام الأخيرة، أصدر بايرن ميونخ ووكالة "11WINS"، المسؤولة عن إدارة أعمال موسيالا، بيانًا مشتركًا لتوضيح بعض التفاصيل المتعلقة بتاريخه الطبي.

وأكد البيان أن موسيالا خضع للفحص الطبي للمرة الأولى يوم 22 نيسان 2025، بعدما ظهرت عليه أعراض تشبه نوبات الغياب أو الانقطاع المؤقت عن الوعي، موضحًا أن الفحص تم بالتنسيق مع نادي بايرن ميونخ وجهازه الطبي فور ظهور الأعراض العصبية للمرة الأولى.



وشدد الطرفان على أن النادي وإدارة اللاعب اتفقا على مواصلة المناقشات بينهما بروح من التعاون والشراكة، مع الالتزام بالحفاظ على السرية والخصوصية، في ظل حساسية التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب.

ويأتي هذا التوضيح في مواجهة التكهنات التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمال إخفاء موسيالا ووكيله معلومات عن حالته الصحية خلال مفاوضات تمديد عقده مع النادي، وهي رواية لم يؤكدها البيان المشترك، الذي أوضح أن الفحوصات الأولى تمت بالتنسيق مع الجهاز الطبي لبايرن ميونخ. (إرم نيوز)