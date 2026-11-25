تعود الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى الحلبة مرة أخرى بعدما أكد المنظمون اليوم الأربعاء إقامة نزالها المرتقب في 15 كانون الأول في موعده، رغم انسحاب منافستها كلاريدا سارابيا.

وقد غابت إيمان خليف عن المنافسات الرسمية منذ إحرازها ذهبية وزن الوسط للسيدات في أولمبياد 2024، وهي النسخة التي أحاطت بها موجة واسعة من الجدل بشأن أهليتها للمشاركة على خلفية نقاشات طالت "هويتها الجنسية".وكان من المقرر أن تواجه إيمان الملاكمة الهولندية سارابيا (21 عاما) في نزال من ست جولات بالعاصمة باريس، قبل أن تعلن الجهة المنظمة انسحاب الأخيرة.وقال متحدث باسم شركة "ستير إيفينت"، المنظمة للحدث، لوكالة " ": "اضطرت المنافسة إلى الانسحاب من النزال لأسباب إدارية".وأضاف: "لكن النزال لا يزال قائما في موعده المقرر يوم 15 كانون الأول، وسنعلن عن هوية المنافسة البديلة قريبا".من جانبها، أوضحت شركة "سوبيه لا مانو بروموشنز"، المروجة لنزالات سارابيا، أن قرار الانسحاب جاء بعد دراسة متأنية للظروف المحيطة بالنزال ولمصالحها المهنية.وقال متحدث باسم الشركة: "احتراما للمروج ولجميع الأطراف المعنية، نفضل إبقاء تفاصيل المناقشات الخاصة التي جرت بيننا طي الكتمان".وتابع: "كانت كلاريدا تتطلع بشدة إلى هذه الفرصة، وما زلنا منفتحين على إقامة هذه المواجهة في وقت لاحق".وكانت إيمان خليف قد أكدت في شباط الماضي استعدادها للخضوع لاختبارات جينية، شريطة أن تجرى تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية. (روسيا اليوم)