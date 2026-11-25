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أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في لعام 2026، والتي ضمّت خمسة لاعبين، بينهم ثلاثة مغاربة وسنغاليان.وتصدّر القائمة المغربي أشرف حكيمي، نجم وحامل لقب العام الماضي، إلى جانب مواطنيه إبراهيم دياز، لاعب ، وإسماعيل الصيباري، لاعب بايرن ميونخ، والسنغاليين ساديو ماني، نجم النصر السعودي، وبابي غي، لاعب فياريال الإسباني.ويسعى حكيمي إلى الاحتفاظ بالجائزة بعدما ساهم في تتويج سان جيرمان بلقبي والدوري الفرنسي، فضلاً عن قيادة منتخب المغرب إلى ربع نهائي 2026.في المقابل، يطمح ماني إلى إحراز الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما ساهم في تتويج السنغال بكأس الأمم الأفريقية وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.كما عزّز إبراهيم دياز فرصه في المنافسة بعدما تصدّر ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا برصيد خمسة أهداف، فيما جاء ترشيح الصيباري عقب تألقه مع المنتخب المغربي. أما بابي غي، فبرز بعدما سجّل هدف فوز السنغال على المغرب في نهائي البطولة القارية.ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تستضيفه مدينة لاغوس النيجيرية في الثاني من كانون الأول المقبل، لتعود مراسم توزيع الجوائز إلى المدينة للمرة الأولى منذ عام 2014.