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شهد تاريخ العديد من الجوية التي أودت بحياة أجيال من اللاعبين والمدربين، وحرمت أندية ومنتخبات من أبرز نجومها، بعدما تحوّلت رحلات اعتيادية لخوض المباريات إلى مآسٍ إنسانية ورياضية.وتنوّعت أسباب هذه الحوادث بين الأخطاء البشرية والأعطال الفنية وسوء الأحوال الجوية، فيما احتاجت بعض الفرق إلى سنوات لإعادة بناء صفوفها والعودة إلى المنافسات.في الرابع من أيار 1949، تحطّمت طائرة نادي تورينو أثناء عودته من مباراة ودية أمام بنفيكا البرتغالي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ31، بينهم 18 لاعباً.وأنهت الكارثة حقبة ذهبية للنادي الذي هيمن على الدوري الإيطالي، قبل أن يستكمل مبارياته بفريق الشباب ويتوّج باللقب.في السادس من شباط 1958، تحطّمت طائرة تقلّ بعثة مانشستر يونايتد أثناء محاولتها الإقلاع من مطار ميونخ، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً، بينهم 8 لاعبين.ونجح المدرب مات باسبي، الذي نجا من الحادث، في إعادة بناء الفريق وقيادته إلى التتويج بكأس عام 1968.لقي 8 لاعبين مرشحين للمشاركة في أولمبياد روما مصرعهم إثر سقوط طائرتهم في مضيق أوريسند وسط ظروف جوية سيئة. ورغم المأساة، شاركت الدنمارك في الأولمبياد وأحرزت الميدالية الفضية.فقد النادي التشيلي 8 لاعبين ومدربه إثر تحطّم طائرة في جبال الأنديز، فيما بقيت الأسباب الدقيقة للحادث غامضة رغم العثور على أجزاء من الحطام بعد عقود.خسر النادي البوليفي 17 لاعباً إثر تحطّم طائرة كانت تقلّ بعثته قرب منطقة فيلوكو، قبل أن تساعده أندية أخرى على إعادة بناء تشكيلته.لقي 178 شخصاً مصرعهم، بينهم 14 لاعباً من الفريق الأوزبكي، إثر اصطدام طائرتين فوق الأراضي نتيجة أخطاء في مراقبة الحركة الجوية.سقطت طائرة الفريق البيروفي في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بينهم 16 لاعباً ومدرب الفريق، فيما كان قائد الطائرة الناجي الوحيد.تحطّمت طائرة كانت تقلّ مجموعة من اللاعبين المحترفين في الأندية الهولندية للمشاركة في مباريات استعراضية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، بينهم 14 لاعباً.فقد المنتخب الزامبي 18 لاعباً ومدربه إثر سقوط طائرته قبالة سواحل الغابون أثناء توجهه إلى السنغال لخوض تصفيات .وبعد 19 عاماً، عاد المنتخب إلى الغابون وتوّج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.تحطّمت طائرة الفريق البرازيلي في كولومبيا نتيجة نفاد الوقود، ما أسفر عن مقتل 71 شخصاً، بينهم 19 لاعباً، فيما نجا 6 أشخاص فقط.ومُنح النادي لاحقاً لقب كأس سودأمريكانا، بناءً على طلب منافسه في المباراة النهائية أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.تجدّدت مأساة البرازيلية بتحطّم طائرة خاصة تقلّ أربعة لاعبين ورئيس نادي بالماس، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة، فيما رجّحت التحقيقات مساهمة الوزن الزائد واختلال توزيع الحمولة في وقوع الحادث.