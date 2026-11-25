شهد تاريخ كرة القدم
العديد من الكوارث
الجوية التي أودت بحياة أجيال من اللاعبين والمدربين، وحرمت أندية ومنتخبات من أبرز نجومها، بعدما تحوّلت رحلات اعتيادية لخوض المباريات إلى مآسٍ إنسانية ورياضية.
وتنوّعت أسباب هذه الحوادث بين الأخطاء البشرية والأعطال الفنية وسوء الأحوال الجوية، فيما احتاجت بعض الفرق إلى سنوات لإعادة بناء صفوفها والعودة إلى المنافسات.
تورينو 1949
في الرابع من أيار 1949، تحطّمت طائرة نادي تورينو الإيطالي
أثناء عودته من مباراة ودية أمام بنفيكا البرتغالي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ31، بينهم 18 لاعباً.
وأنهت الكارثة حقبة ذهبية للنادي الذي هيمن على الدوري الإيطالي، قبل أن يستكمل مبارياته بفريق الشباب ويتوّج باللقب.
مانشستر يونايتد 1958
في السادس من شباط 1958، تحطّمت طائرة تقلّ بعثة مانشستر يونايتد أثناء محاولتها الإقلاع من مطار ميونخ، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً، بينهم 8 لاعبين.
ونجح المدرب مات باسبي، الذي نجا من الحادث، في إعادة بناء الفريق وقيادته إلى التتويج بكأس أوروبا
عام 1968.
الدنمارك 1960
لقي 8 لاعبين مرشحين للمشاركة في أولمبياد روما مصرعهم إثر سقوط طائرتهم في مضيق أوريسند وسط ظروف جوية سيئة. ورغم المأساة، شاركت الدنمارك في الأولمبياد وأحرزت الميدالية الفضية.
غرين كروس 1961
فقد النادي التشيلي 8 لاعبين ومدربه إثر تحطّم طائرة في جبال الأنديز، فيما بقيت الأسباب الدقيقة للحادث غامضة رغم العثور على أجزاء من الحطام بعد عقود.
ذا سترونغيست 1969
خسر النادي البوليفي 17 لاعباً إثر تحطّم طائرة كانت تقلّ بعثته قرب منطقة فيلوكو، قبل أن تساعده أندية أخرى على إعادة بناء تشكيلته.
باختاكور 1979
لقي 178 شخصاً مصرعهم، بينهم 14 لاعباً من الفريق الأوزبكي، إثر اصطدام طائرتين فوق الأراضي الأوكرانية
نتيجة أخطاء في مراقبة الحركة الجوية.
أليانزا ليما 1987
سقطت طائرة الفريق البيروفي في المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بينهم 16 لاعباً ومدرب الفريق، فيما كان قائد الطائرة الناجي الوحيد.
سورينام 1989
تحطّمت طائرة كانت تقلّ مجموعة من اللاعبين المحترفين في الأندية الهولندية للمشاركة في مباريات استعراضية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً، بينهم 14 لاعباً.
زامبيا 1993
فقد المنتخب الزامبي 18 لاعباً ومدربه إثر سقوط طائرته قبالة سواحل الغابون أثناء توجهه إلى السنغال لخوض تصفيات كأس العالم
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وبعد 19 عاماً، عاد المنتخب إلى الغابون وتوّج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.
شابيكوينسي 2016
تحطّمت طائرة الفريق البرازيلي في كولومبيا نتيجة نفاد الوقود، ما أسفر عن مقتل 71 شخصاً، بينهم 19 لاعباً، فيما نجا 6 أشخاص فقط.
ومُنح النادي لاحقاً لقب كأس سودأمريكانا، بناءً على طلب منافسه في المباراة النهائية أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.
بالماس 2021
تجدّدت مأساة الكرة
البرازيلية بتحطّم طائرة خاصة تقلّ أربعة لاعبين ورئيس نادي بالماس، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة، فيما رجّحت التحقيقات مساهمة الوزن الزائد واختلال توزيع الحمولة في وقوع الحادث.