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أعادت إدانة اللاعب الإنكليزي بتهمة القيادة الخطرة تسليط الضوء على حوادث السير والمخالفات المرورية التي تورّط فيها عدد من نجوم ، وتسبّبت بأحكام قضائية وغرامات مالية، ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.وقضت محكمة بريطانية بسجن ستيرلينغ 12 شهراً مع وقف التنفيذ، وحرمانه من القيادة لعامين، وإلزامه بأداء 100 ساعة من العمل المجتمعي، إثر حادث سير وقع في أيار الماضي أثناء استنشاقه "غاز الضحك" خلف مقود سيارته.وفي ما يأتي أبرز التي تورّط فيها نجوم كرة القدم:- : مُنع من القيادة لمدة 28 يوماً وغُرّم نحو 1260 دولاراً، لتجاوزه سرعة 175 كيلومتراً في الساعة عام 2014.- ماركوس ألونسو: أُدين بالقتل غير العمد إثر حادث أودى بحياة شابة عام 2011، أثناء قيادته تحت تأثير . واستُبدلت عقوبة سجنه بغرامة مالية بلغت نحو 67 ألف دولار.- : غُرّم نحو 65 ألف دولار ومُنع من القيادة لمدة 20 شهراً عام 2018، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.- : حُرم من القيادة لمدة 9 أشهر وغُرّم نحو 111 ألف دولار، على خلفية مخالفات مرورية ارتكبها عام 2020.- : مُنع من القيادة لعامين وأُلزم بأداء 100 ساعة من العمل المجتمعي، بعدما أُدين بالقيادة تحت تأثير الكحول عام 2017.