أعادت إدانة اللاعب الإنكليزي رحيم ستيرلينغ
بتهمة القيادة الخطرة تسليط الضوء على حوادث السير والمخالفات المرورية التي تورّط فيها عدد من نجوم كرة القدم
، وتسبّبت بأحكام قضائية وغرامات مالية، ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.
وقضت محكمة بريطانية بسجن ستيرلينغ 12 شهراً مع وقف التنفيذ، وحرمانه من القيادة لعامين، وإلزامه بأداء 100 ساعة من العمل المجتمعي، إثر حادث سير وقع في أيار الماضي أثناء استنشاقه "غاز الضحك" خلف مقود سيارته.
وفي ما يأتي أبرز القضايا
التي تورّط فيها نجوم كرة القدم:
- ماريو بالوتيلي
: مُنع من القيادة لمدة 28 يوماً وغُرّم نحو 1260 دولاراً، لتجاوزه سرعة 175 كيلومتراً في الساعة عام 2014.
- ماركوس ألونسو: أُدين بالقتل غير العمد إثر حادث أودى بحياة شابة عام 2011، أثناء قيادته تحت تأثير الكحول
. واستُبدلت عقوبة سجنه بغرامة مالية بلغت نحو 67 ألف دولار.
- هوغو لوريس
: غُرّم نحو 65 ألف دولار ومُنع من القيادة لمدة 20 شهراً عام 2018، بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.
- جاك غريليش
: حُرم من القيادة لمدة 9 أشهر وغُرّم نحو 111 ألف دولار، على خلفية مخالفات مرورية ارتكبها عام 2020.
- واين روني
: مُنع من القيادة لعامين وأُلزم بأداء 100 ساعة من العمل المجتمعي، بعدما أُدين بالقيادة تحت تأثير الكحول عام 2017.