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حقّق فوزاً كبيراً على مضيفه صباح الأذربيجاني بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة ، في مباراة أظهرت تنوّع الحلول الهجومية للفريق الكتالوني، رغم استمرار بعض الثغرات الدفاعية.وعانى في بداية اللقاء من التكتّل الدفاعي لمنافسه، قبل أن يفتتح غوردون التسجيل في الدقيقة 30، ويضيف هدفه الثاني في الدقيقة 50، فيما سجّل كريم أديمي وغابريال جيسوس الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 54 و59، على التوالي.وأظهر الفريق الكتالوني فاعلية هجومية لافتة رغم غياب لامين جمال، مستفيداً من الاختراقات عبر الأطراف والكرات العرضية والركلات الثابتة.وعكست الإحصاءات تفوّق برشلونة، إذ بلغت نسبة استحواذه على 72%، وسدّد 25 كرة، بينها 14 على المرمى، مقابل 8 تسديدات للفريق الأذربيجاني.ورغم الفوز العريض، كشفت المواجهة عن نقاط ضعف دفاعية لدى برشلونة، خصوصاً في التعامل مع الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، إذ نجح صباح في تقليص الفارق في الدقيقة 62، قبل أن يتدخّل الحارس خوان لمنع تسجيل هدف آخر.