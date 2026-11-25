أثار استبدال الحكم السوري حنا حطاب بين شوطَي مباراة الجزيرة الإماراتي وغل جوهر سيرجان الإيراني جدلاً، بعدما اتهمه مسؤول في الفريق الإيراني بأنه كان مخموراً، من دون صدور تأكيد رسمي أو نتائج فحوص تثبت ذلك.
وأُقيمت المباراة، الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني، وانتهت بفوز الجزيرة بهدف سجّله أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40.
وبدأ الارتباك في الدقيقة 32، عندما أشهر حطاب بطاقة صفراء لحارس الجزيرة أرسين ديستان أوغلو، رغم عدم مشاركته في المخالفة التي سبقت الإنذار، ما أثار اعتراضات من الفريقين. وبحسب موقع "ورزش سه" الإيراني، تراجع الحكم عن قراره بعد التشاور مع الحكم الرابع.
وقال مدير الفريق الإيراني حيدر أفسري إن ناديه اعترض لدى مسؤولي الاتحاد الآسيوي على حالة الحكم، وهدد بعدم استكمال اللقاء. وتولى السوري عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني، فيما واصل حطاب مهامه حكماً رابعاً.
ونقل أفسري اتهامات بشأن حالة حطاب نسبها إلى لاعبين في الجزيرة ومراقب المباراة، لكن لم تصدر تصريحات مباشرة عن هؤلاء تؤيد روايته، ولم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.
ودعا الخبير الإيراني في الشؤون القانونية لكرة القدم هوشنغ نصير زاده إلى طلب فحص للحكم والمطالبة بإعادة المباراة إذا ثبت عدم أهليته لإدارتها، من دون إعلان النادي تقديم طلب رسمي حتى مساء الأربعاء.
ولم يصدر عن الاتحاد الآسيوي توضيح لأسباب الاستبدال، كما لم يظهر رد علني من حطاب على الاتهامات. وبفوزه، رفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما ودّع غل جوهر البطولة بعدما تجمّد رصيده عند نقطتين.