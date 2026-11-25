أثار استبدال الحكم السوري حنا حطاب بين شوطَي مباراة وغل جوهر سيرجان جدلاً، بعدما اتهمه مسؤول في الفريق الإيراني بأنه كان مخموراً، من دون صدور تأكيد رسمي أو نتائج فحوص تثبت ذلك.

وأُقيمت المباراة، الأربعاء، على ملعب زايد في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني، وانتهت بفوز الجزيرة بهدف سجّله أندرسون تاليسكا في الدقيقة 40.

وبدأ الارتباك في الدقيقة 32، عندما أشهر حطاب بطاقة صفراء لحارس الجزيرة أرسين ديستان أوغلو، رغم عدم مشاركته في المخالفة التي سبقت الإنذار، ما أثار اعتراضات من الفريقين. وبحسب موقع "ورزش سه" الإيراني، تراجع الحكم عن قراره بعد التشاور مع الحكم الرابع.

🚨 مشهد غريب ولأول مرة يحدث في 🚨 أثناء لقاء الجزيرة وغل غوهر الإيراني في آسيا 2 تم تغيير الحكم السوري حنا حطاب بين الشوطين وتعيين الحكم الرابع بدلاً منه؛ الحكم كان في وضع غير طبيعي في الدقيقة 32؛ الحكم أحتسب فاول على الجزيرة بسبب تدخل المهاجم؛ الحكم ذهب لحارس الجزيرة بشكل غريب ومنحه بطاقة صفراء!!!!!!! — مدرب غل غوهر تحدث بإن الحكم تعاطى الكحول قبل بداية اللقاء!!!!!! 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 https://t.co/IJjCV4hHIE — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) November 25, 2026 Advertisement

الفريق الإيراني حيدر أفسري إن ناديه اعترض لدى مسؤولي الاتحاد الآسيوي على حالة الحكم، وهدد بعدم استكمال اللقاء. وتولى السوري عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني، فيما واصل حطاب مهامه حكماً رابعاً.

ونقل أفسري اتهامات بشأن حالة حطاب نسبها إلى لاعبين في الجزيرة ومراقب المباراة، لكن لم تصدر تصريحات مباشرة عن هؤلاء تؤيد روايته، ولم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

ودعا الخبير الإيراني في الشؤون القانونية هوشنغ نصير زاده إلى طلب فحص للحكم والمطالبة بإعادة المباراة إذا ثبت عدم أهليته لإدارتها، من دون إعلان النادي تقديم طلب رسمي حتى مساء الأربعاء.

ولم يصدر عن الاتحاد الآسيوي توضيح لأسباب الاستبدال، كما لم يظهر رد علني من حطاب على الاتهامات. وبفوزه، رفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما ودّع غل جوهر البطولة بعدما تجمّد رصيده عند نقطتين.