خرج برشلونة وليفربول بانتصارين كبيرين من مباريات الأربعاء في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ضمن ، فيما حصد إنتر وفنربهتشه ثلاث نقاط، وحسم التعادل بنتيجة 2-2 مواجهتي سان جيرمان مع روما، وسبورتينغ مع مانشستر يونايتد.

وعاد برشلونة الإسباني من أرض صباح الأذري بفوز بنتيجة 4-1، بعدما سجل أنتوني غوردون هدفين في الدقيقتين 31 و51، وأضاف كريم أدييمي وغابرييل جيسوس هدفين في الدقيقتين 55 و60، قبل أن يقلّص جوي لانس ميكلس الفارق في الدقيقة 63. ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، مقابل ثلاث نقاط لصباح في المرتبة الثالثة والثلاثين.

بدوره، تغلّب ليفربول الإنكليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد، افتتحها ألكسندر إيساك في الدقيقة 13، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 79، ويعود إيساك ليسجل الثالث في الدقيقة 82. وبات رصيد ليفربول 12 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي كلوب بروج عند تسع نقاط في المرتبة الثالثة عشرة.

وفي باريس، تقدّم روما على مضيفه سان جيرمان بهدف ماريو هيرموسو في الدقيقة الخامسة، وردّ الفريق الفرنسي عبر إيليا زابارني في الدقيقة 31، ثم أخذ الأفضلية بركلة جزاء نفّذها عثمان ديمبيلي في الدقيقة 62. لكن دونيل مالين أدرك التعادل لروما من ركلة جزاء في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، مقابل خمس نقاط لروما في المرتبة الخامسة والعشرين.

وشهدت مواجهة سبورتينغ البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي السيناريو نفسه، إذ افتتح لويس سواريز التسجيل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 33، قبل أن يقلب برونو فيرنانديش النتيجة بهدفين في الدقيقتين 48 من ركلة جزاء و50. وعاد سواريز ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد سبورتينغ إلى عشر نقاط في المركز التاسع، ويونايتد إلى سبع نقاط في المرتبة التاسعة عشرة.

أما إنتر الإيطالي، فحسم مباراته أمام ضيفه شتوتغارت الألماني بهدفين نظيفين، سجلهما بيتار سوسيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 74. ووصل إنتر إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمّد رصيد شتوتغارت عند سبع نقاط في المرتبة السابعة عشرة.

وانتزع فنربهتشه فوزاً على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف وحيد سجله فيدات موريكي في الدقيقة 56، رافعاً رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر، مقابل أربع نقاط لشاختار في المرتبة السادسة والعشرين.