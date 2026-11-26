وصف مدرب لويس إنريكي المواجهة أمام روما بأنها الأصعب لفريقه منذ بداية الموسم، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 2-2 في ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات ، مشيداً بأداء الفريق بقيادة جان بييرو غاسبيريني.

وقال المدرب الإسباني، في تصريحات لشبكة "Amazon Prime"، إن المباراة كانت الأصعب التي خاضها هذا الموسم، أمام فريق يعرف جيداً إمكاناته، مضيفاً أن روما تتمتع بشخصية قوية وأسلوب هجومي عدواني، وهو ما ظهر منذ الدقائق الأولى.

وأوضح إنريكي أن روما سجلت من أول فرصة أتيحت لها، وأن المواجهة كانت صعبة للغاية، مشيراً إلى أن لاعبيه شعروا أيضاً بحجم التحدي الذي فرضه الفريق الإيطالي.

وأضاف: "أهنئ روما. أنا سعيد بهذه النقطة، إذ كان بإمكاننا حتى أن نخسر. هذا يعود إلى أداء روما. بغض النظر عن اللاعبين الذين كانوا سيشاركون، كنا سنواجه صعوبات. لقد استحقت روما نقاطاً أكثر مما حصلت عليه، وشاهدت مباراتيها أمام مانشستر سيتي وريال ، وكانت تستحق المزيد".

وتطرق إنريكي إلى تجربته السابقة مع روما، التي تدريبها في موسم 2011-2012، قائلاً إن مستقبل الفريق يبدو رائعاً، وإنه قادر على المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، كما أعرب عن أمله في ألا يضطر إلى مواجهته مجدداً، مضيفاً: "ربما في النهائي...".

، رد غاسبيريني على إشادة إنريكي، قائلاً إنه يبادله التقدير، وإن فريقه واجه منافساً رائعاً من الناحية التكتيكية، يتميز بتبادل المراكز والقدرات الهجومية، ويعاقب خصومه عند منحهم المساحات.

وأعرب مدرب روما عن فخره بروح لاعبيه وتطورهم، مؤكداً أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، كما خصّ الإسباني ماريو هيرموسو، صاحب الهدف الأول، بالإشادة، قائلاً إنه يمتلك عقلية استثنائية إلى جانب جودة فنية عالية، وكان بإمكانه تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة.