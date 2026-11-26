حقق قفزة في ترتيب ، بعدما رفعه الفوز على فايكينغ النرويجي إلى المركز 18، متقدماً 8 مراكز مقارنة بالموقع الذي بدأ منه المباراة، في انتصار عزّز حظوظه في بلوغ الدور المؤهل إلى ثمن النهائي.

وكان الفريق الإسباني يحتل المركز 26 قبل اللقاء، في مواجهة فرضت عليه ضرورة الفوز، ليس فقط للحفاظ على آماله في الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى، والتي باتت أكثر صعوبة بعد خسارته أمام ، بل أيضاً لتجنب تعقيد موقفه في سباق التأهل ضمن المراكز الـ24 الأولى.

وبفضل النقاط الثلاث، بات أتلتيكو في المركز 18 برصيد 7 نقاط، بعدما حصد 6 نقاط من انتصاريه على أرضه أمام وفايكينغ، ما ساعده على تحسين موقعه في الترتيب.

ورغم التقدم، لا تزال أمام الفريق بقيادة سيميوني مواجهات صعبة، إذ سيخوض مباراتين خارج أرضه أمام PSV وبودو، قبل استقبال فنربخشه في من مرحلة الدوري، وهي مباريات قد تظل حاسمة في تحديد موقعه النهائي.

ويملك أتلتيكو 7 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي وصل إليه ، فيما سيكون بودو، الذي يملك الرصيد ذاته وفق التقرير، منافساً مباشراً في الجولة قبل الأخيرة.

وبعد الفوز على فايكينغ، باتت حسابات أتلتيكو في سباق التأهل إلى المراكز الـ24 أكثر وضوحاً، بعدما حقق انتصاراً كان بحاجة إليه بشدة في مرحلة الدوري من أبطال .