أفلت لاعب كرة القدم الإنكليزي رحيم ستيرلينغ من السجن، بعد إدانته بالقيادة المتهورة وحيازة أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك"، إثر خضوعه لعلاج في مركز لإعادة التأهيل لمدة 12 يوماً، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقضت محكمة الصلح في بيزينغستوك بسجن ستيرلينغ (32 عاماً) 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، ومنعه من القيادة لعامين، وإلزامه بأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع 187 جنيهاً إسترلينياً لصالح صندوق الضحايا و85 جنيهاً رسوماً قضائية.

وكان ستيرلينغ، الذي يوجد حالياً من دون نادٍ ولم يلعب منذ 17 أيار مع فريق فاينورد الهولندي، قد أقرّ بالذنب بعدما صدم سيارته "لامبورغيني أوروس" في 28 أيار وهو تحت تأثير ، بعد 90 دقيقة من القيادة الخطرة في ساعة الذروة. واعترف للشرطة بأن لديه "مشكلة" مع "غاز الضحك"، فيما عُثر على ست أسطوانات منه داخل سيارته.

وكشفت القاضية كيرستي ألمان أن ستيرلينغ طلب العلاج من إدمانه في 15 حزيران، ودخل مركزاً لإعادة التأهيل لمدة 12 يوماً، معتبرة أن الغاز تحوّل بالنسبة إليه إلى "آلية تكيّف غير سليمة خلال مرحلة صعبة من مسيرته".

نجم سقط من القمة

وكان ستيرلينغ في عام 2022 هدفاً لنادي ، ومن أغلى المهاجمين في العالم، إذ بلغ راتبه في ذروة مسيرته مع تشيلسي 388 ألف أسبوعياً. وشارك أساسياً مع منتخب إنكلترا في نهائي كأس على ملعب "ويمبلي"، القريب من الحي الذي نشأ فيه.

ووُلد ستيرلينغ في كينغستون بجامايكا، وكان في الثانية من عمره حين قُتل والده بالرصاص، قبل أن تنتقل والدته إلى إنكلترا وتعمل في تنظيف الفنادق لتأمين انتقال أطفالها. وقال في مقابلة عام 2018: "كنت مشاغباً لدرجة أنهم طردوني من المدرسة الابتدائية. لم أكن أستمع إلى أحد سوى والدتي".

وحين كان في العاشرة، حذّره أستاذه كريس بيسكي: "إذا واصلت على هذا الطريق، ففي سن 17 ستكون إما لاعباً في منتخب إنكلترا أو في السجن"، وبعد 22 عاماً، كاد التحذيران يتحققان معاً.

وخاض ستيرلينغ أول مباراة دولية مع إنكلترا في 14 تشرين الثاني 2012، وهو في السابعة عشرة، ليصل إلى 82 مباراة دولية سجّل فيها 20 هدفاً، وشارك في ثلاث نسخ من (2014 و2018 و2022) ونسختين من كأس أوروبا. ولعب خلال مسيرته لأندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال ، وفاينورد الهولندي.

وفي عام 2015، ظهرت صور يُعتقد أنها تُظهره يستنشق أكسيد النيتروز، ما دفع مدربه آنذاك في ليفربول بريندان رودجرز إلى تحذيره: "بعد 20 عاماً ستنظر إلى الوراء وتسأل نفسك ماذا كنت تفعل".