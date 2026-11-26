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وبحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن ميونخ بدأ محادثاته مع ممثلي أوليسيه من أجل تمديد عقده، رغم أن ارتباطه الحالي بالنادي يمتد حتى صيف 2029، في محاولة لتأمين استمرار أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية. تصدر مستقبل الفرنسي أوليسيه، جناح ، المشهد داخل أروقة العملاق البافاري في ظل تحرك الألماني لفتح مفاوضات تجديد عقده، بالتزامن مع استمرار اهتمام بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.وبحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن ميونخ بدأ محادثاته مع ممثلي أوليسيه من أجل تمديد عقده، رغم أن ارتباطه الحالي بالنادي يمتد حتى صيف 2029، في محاولة لتأمين استمرار أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية.

لكن المفاوضات لا تبدو سهلة، إذ تشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد يشترط إدراج بند يسمح له بالرحيل مقابل قيمة مالية محددة، ضمن العقد الجديد، للحفاظ على خياراته المستقبلية وعدم إغلاق الباب أمام الانتقال إلى نادٍ آخر.



ويأتي في مقدمة الأندية المهتمة بضم الجناح الفرنسي، الذي يحظى بتقدير داخل ، رغم تمسك بايرن ميونخ باستمراره وعدم رغبته في التفريط بأحد أهم لاعبيه.

ومن بين العوامل التي قد تزيد صعوبة المفاوضات، موقف أوليسيه من طريقة تعامل إدارة بايرن ميونخ مع زميله جمال موسيالا، بعدما أبدى الجناح الفرنسي اهتمامًا بالانتقادات التي وجهتها رابطة اللاعبين المحترفين الدولية "فيفبرو" إلى النادي الألماني بسبب تصريحات مسؤوليه بشأن الحالة الصحية والمستقبل التعاقدي للاعب الألماني.

وكان أوليسيه قد تفاعل بالإعجاب مع منشور يتناول انتقادات فيفبرو لإدارة بايرن، عقب تصريحات لمسؤولين بالنادي أثارت الجدل بشأن إمكانية إعادة النظر في الجوانب المالية لعقد موسيالا حال عدم استعادته مستواه السابق.

وفسر ذلك باعتباره مؤشرًا على عدم ارتياح أوليسيه لطريقة تعامل النادي مع زميله، وهو ما قد يؤثر على ثقته في إدارة بايرن عند التفاوض بشأن مستقبله الشخصي.



ويمنح اهتمام ريال مدريد اللاعب الفرنسي خيارات إضافية خلال مفاوضات التجديد، خاصة أن النادي الإسباني يراقب تطورات موقفه، في الوقت الذي يسعى فيه بايرن ميونخ إلى تجنب خسارة أحد أهم نجومه الهجومية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة بايرن في تمديد عقد أوليسيه حتى عام 2032، مع تحسين راتبه وإمكانية إدراج شرط جزائي تتجاوز قيمته 200 مليون ، بينما يتمسك اللاعب بفكرة وجود بند يسمح له بتحديد مستقبله في حال رغبته في خوض تجربة جديدة.



ولا توجد حتى الآن مؤشرات على اقتراب رحيل أوليسيه عن بايرن ميونخ، لكن موقف اللاعب من إدارة ملف موسيالا، إلى جانب اهتمام ريال مدريد، قد يجعلان مفاوضات العقد الجديد أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة. (إرم نيوز)