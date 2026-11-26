حجز فريق الإسباني مقعده، رسميًا، في الأدوار الإقصائية من بطولة لموسم 2026-2027، ليصبح أول المتأهلين إلى المرحلة التالية من المسابقة، بعدما واصل عروضه القوية وحقق العلامة الكاملة خلال أول 5 جولات من مرحلة الدوري.وجاء تأهل الفريق الملكي بعد فوزه العريض على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليصل رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول الترتيب، محققًا 5 انتصارات متتالية دون تعادل أو هزيمة.

وشهدت مواجهة آيندهوفن تألقًا هجوميًا لافتًا من لاعبي ، حيث سجل فيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور أهداف الفريق الإسباني، بينما جاء هدف آيندهوفن الوحيد عن طريق إيفان بيريشيتش من ركلة جزاء.وبحسب حسابات التأهل في النظام الجديد لدوري أبطال ، ضمن ريال مدريد على الأقل إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الـ24 الأولى، وهو ما يمنحه بطاقة المشاركة في الأدوار الإقصائية، حتى إذا خسر مبارياته الثلاث المتبقية.ويمنح نظام البطولة الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16، بينما تخوض الأندية صاحبة المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مواجهات الملحق لحسم المقاعد الثمانية الأخرى في ثمن النهائي.ويتصدّر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدمًا على صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما تأتي أندية: كومو، وبرشلونة، وليفربول، وريال بيتيس، في المراكز التالية برصيد 12 نقطة لكل منها.ويستهدف ريال مدريد مواصلة انتصاراته خلال الجولات الثلاث المتبقية، للحفاظ على صدارة الترتيب وحسم التأهل المباشر إلى دور الـ16، دون الحاجة لخوض مواجهات الملحق. (إرم نيوز)