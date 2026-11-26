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ونقلت "ليكيب" عن صحيفة "لا بروفانس" أن موقع "Figurants.com"، المتخصص في نشر إعلانات اختيار الممثلين، نشر خلال الشهر الماضي عدة إعلانات بشأن فيلم سينمائي من المقرر تصويره في مرسيليا بين يناير ومارس المقبلين، وتجمع أحداثه بين والجودو وقصة عائلية. كشفت تقارير صحافية فرنسية عن التحضير لإنتاج فيلم سينمائي يتناول لزين الدين ، للمنتخب الفرنسي ، دون علمه بالمشروع، على أن يبدأ تصويره مطلع عام 2027 في مدينة مرسيليا.ونقلت "ليكيب" عن صحيفة "لا بروفانس" أن موقع "Figurants.com"، المتخصص في نشر إعلانات اختيار الممثلين، نشر خلال الشهر الماضي عدة إعلانات بشأن فيلم سينمائي من المقرر تصويره في مرسيليا بين يناير ومارس المقبلين، وتجمع أحداثه بين والجودو وقصة عائلية.

وكشف الموقع، يوم الثلاثاء، أن الفيلم، الذي يحمل عنواناً مؤقتاً هو "مصير"، من المتوقع أن يستعرض مسيرة زيدان منذ طفولته في الأحياء الشعبية بمدينة مرسيليا وحتى صعوده في عالم كرة القدم الاحترافية.



ويبحث القائمون على الفيلم عن ممثلين لتجسيد شخصيات أفراد عائلة زيدان، من بينهم شقيقه وشقيقته، بالإضافة إلى عائلة من أصول قبائلية جزائرية، وأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً يجيدون لعب كرة القدم، وآخرين يمارسون رياضة الجودو.



كما يبحث القائمون على العمل عن ممثلين لتجسيد شخصيات بارزة في كرة القدم الفرنسية، من بينها برنار تابي، وإيميه جاكيه، وبيكسنتي ليزارازو، وكريستوف دوغاري، وغي لاكومب.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الممثل الذي سيجسد شخصية زيدان، لكن اللافت أن المدرب البالغ من العمر 54 عاماً لا يعلم شيئاً عن المشروع، بحسب ما كشفت عنه الصحيفة التي أوردت تفاصيله.