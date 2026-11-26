يدخل ليفانتي وراسينغ سانتاندير مواجهتهما بإيقاعين متباينين، إذ يعاني الفريق الفالنسي من سلسلة أربع مباريات متتالية من دون فوز في الدوري، في حين حقق راسينغ انتصارين متتاليين واحتل المركز السابع، على بعد نقطتين من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

ويبرز المهاجم ياسير زابيري بوصفه أبرز مصادر الخطر أمام ليفانتي، بعدما سجل 11 هدفاً في 13 مباراة، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى الابتعاد عن منطقة الهبوط.

ليفانتي يبحث عن استعادة الانتصارات

ويحتل ليفانتي المركز الخامس عشر، متساوياً بالنقاط مع منطقة الهبوط، ويطمح إلى تحقيق انتصار جديد بعد نحو شهر من آخر فوز، من أجل تعزيز موقعه والابتعاد عن المراكز الخطرة.

وسيفتقد المدرب لويس كاسترو خدمات مانو سانشيز، الذي يعاني تمزقاً في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وجيريمي توليان، بسبب إصابة متوسطة في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيتار راتكوف، الذي غاب عن تدريبات الخميس بسبب آلام عضلية.

راسينغ يدخل بثقة الانتصارات

في المقابل، يصل راسينغ إلى فالنسيا بعدما فاز على مالاغا وريال سوسييداد في مباراتين متتاليتين، ليحتل المركز السابع في ترتيب الدوري.

ويفتقد المدرب خوسيه ألبرتو خدمات مانتييا وأندريس مارتين وماغيتي بسبب الإصابات، فيما تشير التوقعات إلى أنه سيعتمد التشكيلة نفسها التي حققت الفوز على سوسييداد في ملعب "إل ساردينيرو".

ويبقى التنافس على الجهة اليمنى بين إيكر لوكي وبابلو غارسيا أحد الخيارات المحتملة، كما قد يتبادل إيفان مارتين وكاناليس مراكزهما خلال المباراة تبعاً لمجرياتها.

مواجهة بين روميرو وزابيري

وتتجه الأنظار أيضاً إلى المواجهة بين إيفان روميرو مهاجم ليفانتي وياسير زابيري لاعب راسينغ، إذ سجل روميرو ثلاثة أهداف في الدوري، مقابل 11 هدفاً لزابيري، الذي يشكل أبرز تهديد هجومي للفريق الضيف قبل اللقاء.