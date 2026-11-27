أبدى مدافع سوسييداد جون مارتين استياءه من قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح ، في اللقطة التي انتهت بتعادل الفريق الإنكليزي وطرده بالبطاقة الصفراء الثانية، معتبراً أن الاحتكاك مع جان كان مجرد صراع على ولم يستحق هذه العقوبة.

وكان مارتين متأثراً عقب نهاية المباراة في ، وقال إن فريقه قدم أداءً جيداً وكان الأفضل في مختلف جوانب اللعب حتى الدقيقة 70، ولم يسمح لمنافسه بخلق فرص كثيرة، في حين أتيحت له فرص للتقدم بفارق أكبر.

وأضاف أن لقطة ركلة الجزاء غيّرت مجريات اللقاء، بعدما أدت إلى احتساب الركلة وإكمال ريال سوسييداد المباراة بعشرة لاعبين.

وعن الاحتكاك داخل منطقة الجزاء، قال مارتين: "بالنسبة إليّ، إنها لقطة مشكوك فيها إلى حد كبير. كلاهما تنافس على الكرة داخل المنطقة، وكانت ذراعاي فوقه، لكنني لم أمسكه في أي لحظة، بل هو كان يتراجع ويسقط".

كما انتقد سرعة اتخاذ القرار، قائلاً إنه استغرب احتساب مثل هذه الحالات التي تضر بالفريق بهذه السرعة، رغم وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي تتيح مراجعة اللقطة، مشيراً إلى أن الحكم أكد القرار خلال خمس أو عشر ثوانٍ.

وتطرق مارتين أيضاً إلى البطاقتين الصفراوين اللتين أدتا إلى طرده، موضحاً أن الحكم لم يسمح للاعبين بالتحدث إليه، وكان يشير إلى أن قائد الفريق ميكيل أويارزابال هو يمكنه الحديث معه.

وعن البطاقة الصفراء الأولى، أقرّ مارتين بأنه لمس وجه بذراعه، رغم أنه كان يسيطر على الكرة، لكنه اعتبر أن ركلة الجزاء والطرد أثّرا بشكل كبير في المباراة، بعدما أصبح فريقه يلعب بنقص عددي.