استعاد إبراهيما كوناتي توازنه وفرض نفسه في دفاع ، بعدما مرّ بمرحلة قاسية في حياته، شهدت وفاة والده في كانون الثاني 2026، وقبلها بستة أشهر وفاة زميله السابق في ديوغو جوتا، في خسارتين أثّرتا عليه خلال فترة كان يواجه فيها قراراً مصيرياً بشأن مستقبله، مع نهاية تجربته في "أنفيلد" وانتقاله إلى .

ويعود المدافع الفرنسي إلى المبادئ التي نشأ عليها، والتي رسّخها أشقاؤه الخمسة الأكبر منه، دياوويه وسيريما ومامبي وسيكو وموريبا. فوالداه لم يكونا قريبين من عالم ، بل ركّزا على تربيته وتعليمه، فيما كانت والدته تتجنب حضور المباريات خوفاً من أن يصيبه مكروه.

أما والده، فلم يشاهد إحدى تدريباته إلا عبر قناة ليفربول التلفزيونية، وقال له حينها: "أنت تقوم بهذا كل يوم، لا بد أنك متعب جداً".

ولم يطلب أشقاؤه منه المال يوماً، بل كانوا من أبرز مستشاريه، حتى في قراره الأخير المتعلق بمسيرته. ولم يكن غياب والده عن المدرجات بسبب عدم اهتمامه بكرة القدم، إذ كشف كوناتي عام 2022، في مقابلة مع "Bein Sports"، أن والده كان مريضاً ولم يتمكن من مشاهدته يلعب في الملعب، مضيفاً: "لذلك فكرت في أن عليّ أن أصبح لاعباً محترفاً حتى يتمكن من مشاهدتي، ولو عبر التلفزيون".

وصية والده... الوحدة والتواضع

ولا تزال كلمات والده، ذي الأصول المالية، حاضرة في ذاكرته، بعدما كشف عنها في مقابلة مع صحيفة "Ouest-France": "لا تتشاجروا، لا فيما بينكم ولا مع الآخرين. كونوا متواضعين. وإذا انحرف أحدكم عن الطريق يوماً، ذكّروه بذلك فوراً. ابقوا متحدين وعُودوا إلى الأساسيات. سيأتي يوم لن أكون فيه هنا، وكذلك والدتكم. حافظوا على هذه القوة فيما بينكم".

كما ساهم أشقاؤه الأكبر في بناء شخصيته، التي تجمع بين التواضع والعمل والقيادة وروح الدعابة، حتى داخل غرفة الملابس. وفي إحدى المرات، عاد كوناتي إلى حي طفولته في برفقة أحد أشقائه، مرتدياً بدلة فاخرة، قبل أن يوجّه إليه أفراد عائلته رسالة واضحة: "إيبو، الجميع ينظر إليك، لكنك لم تعد أنت. لا تحتاج إلى ذلك. عندما تعود، حاول أن تكون مثل الناس الذين يحيطون بك".

تحسّن تدريجي في ريال مدريد

وبعد مرحلة صعبة، بدأ كوناتي يستعيد مستواه، رغم أن تعافيه لم يكن سريعاً. فخلال ، بدا أنه استعاد عافيته، لكنه بقي الخيار الرابع في دفاع منتخب بقيادة ديدييه ديشان، ولم يشارك سوى 15 دقيقة أمام النرويج، وخلال الشوط الأول من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إنكلترا.

وعند وصوله إلى ريال مدريد، لم يبدأ بالمستوى الذي ظهر به خلال الأسابيع الأخيرة، لكن الثقة التي منحه إياها المدرب جوزيه مورينيو ساهمت في تطور أدائه واستقراره.

ومع استمرار غياب إيدر ميليتاو بسبب محاولته التعافي من إصابة خطيرة، أصبح كوناتي أكثر ثباتاً في قلب الدفاع، متقدماً أيضاً على أنطونيو روديغر، فيما يعتمد مورينيو على دين هويسن إلى جانبه بأسلوب مختلف. وقد تولى كوناتي دور المدافع الصلب، القوي بدنياً والقادر على فرض حضوره، متقدماً على البرازيلي والألماني في حسابات المدرب خلال الفترة الأخيرة.

ولم يغب كوناتي سوى عن مباراة واحدة في الدوري، أمام مالاغا، فيما بدأ أساسياً في المباريات الـ12 الأخرى، ولم يُستبدل خلالها. وبدأ هذا الاستمرار ينعكس على أدائه، كما ظهر أمام PSV، عندما بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك بعد الاستراحة إلى جانب هويسن.

أما في ، فقد شهدت مشاركاته تدويراً أكبر، إذ غاب عن مباراتين وبدأ أساسياً في مباراتين أخريين، إلى جانب مشاركته الأخيرة. (marca)