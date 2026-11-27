فاسكو دا غاما البرازيلي تعاونه مع السلطات في التحقيق الذي يستهدف مهاجمه دافيد، على خلفية شبهات تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، مؤكداً أن اللاعب سيواصل المشاركة في تدريبات الفريق ومتاحاً للمباريات إلى حين اتضاح نتائج التحقيق.

وكانت الشرطة البرازيلية قد نفذت عملية تفتيش في مركز تدريبات النادي، استهدفت اللاعب دافيد، في إطار تحقيق تقوده الشرطة المدنية في ولاية إسبيريتو سانتو بشأن نشاط شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالمخدرات والأسلحة وارتباطها بعناصر من جماعة إجرامية.

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وقال المدير الرياضي للنادي أدمار لوبيز إن فاسكو يتعاون مع السلطات، مضيفاً: "حتى صدور قرار من السلطات، لن يعلّق النادي على القضية. اللاعب سيواصل العمل بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة وسيبقى متاحاً للمشاركة".

وشملت الإجراءات تنفيذ مذكرات تفتيش في منزل اللاعب بمنطقة بارا دا تيجوكا، وفي مركز تدريبات النادي، حيث جرى ضبط هاتف وأجهزة كمبيوتر ووثائق في منزله، فيما لم يُعثر في غرفة اللاعب داخل سوى على أحذية .

وتندرج العملية ضمن تحقيقات بشأن نشاط مجموعة يُشتبه في امتداد عملها إلى عدة ولايات، مع دراسة احتمال تورط لاعبين محترفين ورجال أعمال في صلات مع المجموعة.

وتشارك في العملية نحو 100 عنصر من الشرطة المدنية، ضمن تحرك يجري في مناطق مختلفة من ، بالتنسيق بين في عدد من الولايات.