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قُتل طالب ولاعب بريطاني يبلغ من العمر 18 عاماً، إثر إطلاق نار وقع أثناء مغادرته مطعماً برفقة مجموعة من أصدقائه في مدينة بولاية ميسيسيبي الأميركية، فيما أوقفت الشرطة مشتبه به على خلفية الحادث.وبحسب مجلة "People"، فإن كريش ماهاتما توفي في أحد المستشفيات بعدما أصيب بالرصاص في ساعات الصباح الأولى من 22 تشرين الثاني، بالقرب من مطعم في جاكسون.وأفادت الشرطة بأن إطلاق النار وقع بعد الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، فيما أشارت إفادات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أن ماهاتما كان برفقة مجموعة من الأشخاص، وأُطلق النار عليه في موقف سيارات مقابل المطعم أثناء مغادرتهم.وأعلنت السلطات توقيف داني لونا، البالغ 22 عاماً، يوم الثلاثاء، على خلفية الحادث، ووجهت إليه تهمة القتل. ولم تتضح بعد تفاصيل بشأن موقفه القانوني أو ما إذا كان قد استعان بمحامٍ.وكان ماهاتما طالباً دولياً من ، ويلعب ضمن فريق للرجال في كلية "Copiah-Lincoln Community College" بولاية ميسيسيبي، التي أعربت عن حزنها لوفاته، مؤكدة أن اللاعب سيبقى موضع افتقاد من زملائه وأفراد مجتمع الكلية.كما أُطلقت حملة لجمع التبرعات لمساعدة عائلته، في ظل خسارة الشاب الذي كان يبدأ مرحلة جديدة من حياته بعيداً عن وطنه.