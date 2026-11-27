تلقى منتخب لكرة السلة خسارة مؤلمة أمام 82-86 مساء الخميس في مجمع نوفل في زوق مكايل، ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2027 في قطر، رغم أنه أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 13 نقطة أمام أكثر من 5 آلاف متفرج. وتطرح هذه الخسارة أسئلة جدية حول أسباب الانهيار في الشوط الثاني، وحول قدرة المنتخب على تعويضها أمام الأحد، قبل نافذة شباط الصعبة خارج الأرض.

وكان الشوط الأول لبنانياً بامتياز، إذ تقدم المنتخب بفارق وصل إلى 14 نقطة، معتمداً على دقة استثنائية في التسديد من خارج القوس بلغت نحو 78%. لكن هذه النسبة نفسها كانت تحمل مؤشر الخطر، فهي من النوع الذي يصعب الحفاظ عليه طوال مباراة كاملة، خصوصاً أمام منتخب منظم مثل اليابان. ومع بداية الشوط الثاني، شدّد اليابانيون دفاعهم على المسددين، فتراجعت الفعالية ، وحسم الضيوف الربع الثالث 23-15، ثم الأخير 25-16.

وفي المقابل، فرض حامل الجنسية اليابانية جوش هوكينسون سيطرته تحت السلة، فسجل 24 نقطة والتقط 15 متابعة، إضافة إلى صدتين وسرقتين. وتعيد هذه الأرقام التذكير بالثغرة التي ظهرت في ودية قبل أيام، حين سجل المنافس 48 نقطة في المنطقة مقابل 30 للبنان، ما يشير إلى أن المشكلة ليست ظرفية، بل مرتبطة بضعف الحضور الدفاعي تحت السلة عندما يتوقف التسديد الخارجي عن صناعة الفارق.

Comeback alert! Japan storm back from a 14-point deficit to beat Lebanon and get on top of Group F 🎌 #FIBAWC https://t.co/FthEJhKGsb — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026 Advertisement

ورغم ذلك، لم يستسلم لبنان، فقد أدرك التعادل 77-77 بعد تأخره بخمس نقاط، قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة قبل 79 ثانية من النهاية، حين صد الدفاع الياباني ثلاثية سيرجيو درويش، أفضل مسجل في المنتخب بـ21 نقطة، لتنطلق هجمة مرتدة رفعت الفارق إلى خمس نقاط. وأضاف ديريك فاندربيرك جونيور 20 نقطة، ويوسف خياط 10 نقاط، لكن ذلك لم يكن كافياً.

وتحمل الخسارة اللبنانية بعداً معنوياً أيضاً، اذ تعتبر الخسارة الاولى لبلاد الارز على ارض لبنان، بعدما كان المنتخب اللبناني قد فاز على اليابان 97-73 العام الماضي. كما أنها جاءت بعد أشهر من تأكيد المدرب أحمد الفران أن الخسارة على أرض لبنان "ممنوعة".

غير أن نتائج الجولة نفسها حملت خبراً مطمئناً، إذ خسرت الصين أمام 80-82، وفازت الجنوبية على قطر، ليبقى لبنان ثانياً بستة انتصارات مقابل ثلاث هزائم، متقدماً بفوز واحد على كوريا والصين. وبذلك، تتحول مواجهة الصين الأحد إلى مباراة مفصلية، فالفوز يعزز موقع لبنان قبل النافذة الأخيرة، كما أن الفوز بفارق ثلاث نقاط أو أكثر يمنحه الأفضلية في المواجهات المباشرة بعد خسارته 87-89 في الصين. أما الخسارة، فقد تعني دخول نافذة شباط تحت ضغط كبير، حيث يلعب خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية ثم اليابان.

وتختصر مباراة اليابان معادلة هذا المنتخب، فهو قادر على مجاراة أقوى منتخبات القارة عندما يكون التسديد في يومه، لكنه يحتاج إلى حلول أكثر ثباتاً تحت السلة وإدارة أفضل للدقائق الأخيرة، إذا أراد أن يحوّل التفوق المؤقت إلى بطاقة إلى كأس العالم.