Advertisement

استدعت التركية، الجمعة، سفير جورجيا لدى أنقرة أرتشيل كالانديا، احتجاجاً على استخدام الشرطة الجورجية القوة المفرطة بحق جماهير نادي بشكتاش ، خلال مباراته أمام هبوعيل بئر السبع ، ضمن منافسات الدوري لكرة القدم.وأبلغت الخارجية التركية السفير احتجاجها على الأحداث التي شهدتها المباراة في مدينة باتومي، مطالبة بفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الاعتداءات.وكانت الشرطة الجورجية قد استخدمت رذاذ الفلفل ضد مشجعي بشكتاش، عقب رفعهم أعلاماً فلسطينية ولافتات داعمة لفلسطين، ما أدى إلى توقف المباراة لنحو نصف ساعة.وأفرجت السلطات الجورجية عن 16 مشجعاً تركياً أوقفوا على خلفية الأحداث، عقب تحركات دبلوماسية وقانونية من أنقرة.في المقابل، نفت الجورجية ارتباط تدخل الشرطة برفع الأعلام ، مؤكدة أن المواجهات بدأت قبل وصول المشجعين إلى الملعب، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من عناصرها.، أعلن لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيق في أحداث العنف التي رافقت المباراة.وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نقل المواجهة من إسطنبول إلى باتومي لأسباب أمنية، فيما انتهت المباراة بفوز بشكتاش بهدفين مقابل هدف.