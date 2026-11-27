نفى نادي الزوراء العراقي
الأنباء المتداولة بشأن ترحيل مدربه الإيراني
علي رضا منصوريان من العراق
، مؤكداً أن تأشيرة إقامته سارية حتى الأول من آذار 2027، وأن جواز سفره صالح حتى عام 2030.
كما نفت وزارة الداخلية العراقية
صدور أي قرار أو توجيه بمغادرة المدرب الأراضي العراقية، داعية إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار.
وجاء ذلك عقب أزمة التأشيرات التي حالت دون مرافقة منصوريان فريقه إلى البحرين لمواجهة الرفاع، ضمن منافسات دوري
أبطال الخليج
للأندية، والتي انتهت بخسارة الزوراء بنتيجة 1-4.
وأوضح عضو إدارة الزوراء يحيى محمد أن السلطات البحرينية منحت تأشيرات دخول لاثنين فقط من أصل أربعة مدربين إيرانيين في الجهاز الفني، ما دفع ممثلي النادي إلى الانسحاب من المؤتمر التنسيقي للمباراة احتجاجاً.
في المقابل، أكد نادي الرفاع البحريني استكمال إجراءات طلب التأشيرات الإضافية، مشيراً إلى أن إصدارها يخضع لموافقة الجهات المختصة.