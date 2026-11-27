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تستعد شركة " " الجنوبية لتوسيع تشكيلة هواتفها القابلة للطي خلال عام 2027، وسط توقعات بطرح أجهزة جديدة، أبرزها هاتف مزوّد بشاشة قابلة للانزلاق جانبياً، والجيل الثاني من هاتفها ثلاثي الطي.وبحسب تقارير تقنية، تخطط الشركة لإطلاق هواتف "زي فولد 9" و"زي فولد 9 ألترا" و"زي فليب 9"، إلى جانب فئة جديدة تحمل اسم "فولد 9 برو".ومن المتوقع أن تطرح سامسونغ هاتف "غلاكسي زي سلايد"، الذي يتميز بشاشة قابلة للتمدد جانبياً، بعدما استعرضت الشركة نماذج تجريبية لهذه التقنية خلال مؤتمرات سابقة، من دون طرحها تجارياً.كما تعتزم الشركة إطلاق الجيل الثاني من هاتف "تراي فولد"، وسط ترجيحات بطرحه والهاتف ذي الشاشة المنزلقة بكميات محدودة وفي أسواق .وتشير التقارير إلى أن التحسينات المرتقبة ستركّز على أداء المعالجات والبطاريات وتقليل سماكة الأجهزة، إلى جانب تعزيز مزايا ، من دون إدخال تغييرات جوهرية على مواصفات الكاميرات.ولم تُكشف حتى الآن المواصفات الكاملة للأجهزة الجديدة، فيما يُتوقع طرح الهاتف ذي الشاشة المنزلقة خلال خريف عام 2027.