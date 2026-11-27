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أعلن منظمو مباراة اعتزال النجم الأرجنتيني السابق كارلوس تيفيز، مشاركة مواطنه ليونيل ميسي في اللقاء المقرر في 20 كانون الأول المقبل، على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل نادي بوكا جونيورز، وسط ترقّب لمشاركة النجم .وأكد المنظمون مشاركة ميسي عبر الحساب الرسمي للمباراة على منصة "إنستغرام"، معربين عن سعادتهم بحضوره في حفل وداع تيفيز، الملقّب بـ"الأباتشي".وجدد تيفيز، البالغ من العمر 42 عاماً، رغبته في جمع ميسي ورونالدو في مباراة اعتزاله، مستفيداً من علاقته بالنجمين، إذ زامل الأول في المنتخب الأرجنتيني والثاني في مانشستر يونايتد، من دون أن تتأكد مشاركة البرتغالي حتى الآن.وتضم قائمة النجوم المشاركين في المباراة كلاً من ريو فيرديناند وجانلويجي بوفون وسيرخيو أغويرو ولياندرو باريديس ومارتين باليرمو.وتعود آخر مواجهة رسمية بين ميسي ورونالدو إلى عام 2020، حين التقى ويوفنتوس في ، قبل أن يتواجها مجدداً في مباراة استعراضية عام 2023 في .وكان تيفيز قد اعتزل كرة القدم في حزيران 2022، بعد مسيرة حافلة بالألقاب، دافع خلالها عن ألوان أندية بارزة، بينها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبوكا جونيورز.وخاض المهاجم الأرجنتيني السابق 76 مباراة دولية، سجل خلالها 13 هدفاً، كما توّج بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004.