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أثار رحيل المصارع برونسون ريد، نجم WWE، حالة واسعة من الحزن والصدمة بين جماهير المصارعة الحرة حول العالم، كما أعاد إلى الواجهة مقطعًا من ظهوره الأخير في عرض "كراون غول"، الذي أقيم في ، وتحديدًا اللقطة العنيفة التي أطاح خلالها أوبا فيمي به من فوق المسرح ليسقط على طاولات أسفله.ومع انتشار الفيديو مجددًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تساءل كثيرون عمّ إذا كانت تلك الضربة تسببت في وفاة ريد، خاصة أن رحيله جاء بعد أسابيع قليلة من الواقعة، التي أسفرت، وفقًا لتقارير صحفية متخصصة، عن إصابات بالغة استدعت بقاءه في السعودية لتلقي العلاج والخضوع لجراحة.تعود الواقعة إلى عرض "كراون غول" الذي أقيم في يوم 7 تشرين الثاني 2026، حين تدخل برونسون ريد في مواجهة على بطولة WWE للفرق الزوجية، دعمًا لزميليه برون بريكر وأوستن ثيوري أمام بينتا وجيفون إيفانز.لكن أوبا فيمي ظهر خلال المواجهة وتصدى لتدخل ريد، قبل أن يشتبك معه ويمسك به ويلقيه بعنف من فوق منصة الدخول إلى منطقة أسفل المسرح، حيث كانت توجد طاولات ومعدات إنتاج، في مشهد صادم وثّقته كاميرات .ولم يكن ريد يخوض نزالًا رسميًّا في تلك الليلة، بل شارك في المشهد ضمن أحداث المواجهة، التي انتهت بخسارة فريقه أمام بينتا وجيفون إيفانز، وتتويجهما ببطولة الفرق الزوجية.وبعد الواقعة، كشفت تقارير صحفية متخصصة في المصارعة أن ريد تعرّض لإصابات خطيرة، شملت كسورًا متعددة في الأضلاع وإصابة في الكلى، فيما أشارت تقارير أخرى في البداية إلى احتمال تعرّضه لإصابة في الرئة قبل أن تقدم تحديثات لاحقة تفاصيل مختلفة عن حالته.