عاش النجم المصري محمد صلاح ليلة استثنائية بقميص طرابزون سبور التركي
، بعدما قاد فريقه للعودة بانتصار ثمين من ملعب سسكا صوفيا البلغاري، قبل أن يتصدر المشهد مجددًا عقب صافرة النهاية، لكن هذه المرة بسبب موقف طريف وضعه في حرج أمام لاعبي الفريق المنافس.
وخطف طرابزون سبور فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على مضيفه سسكا صوفيا، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري
المؤتمر الأوروبي
لموسم 2026-2027.
وبدأ الفريق البلغاري التسجيل في الدقيقة 32، بعدما حول سيدني لوبيز كابرال الكرة
بالخطأ إلى شباك فريقه، لينهي سسكا صوفيا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف طرابزون سبور محاولاته للعودة، حتى نجح محمد صلاح في إدراك التعادل بالدقيقة 69، بعدما انطلق خلف دفاع أصحاب الأرض مستفيدًا من تمريرة بينية متقنة من باتيستا ميندي، قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك.
ولم يتوقف تأثير صلاح عند هدف التعادل، إذ كان له دور في الهجمة التي انتهت بهدف الانتصار، بعدما وصلت الكرة إلى نواه سافيولو إثر فشل دفاع سسكا صوفيا في إبعاد عرضية النجم المصري، ليطلق زميله تسديدة ناجحة في الدقيقة 90+3، مانحًا الفريق التركي 3 نقاط ثمينة.
وبعدما كان صلاح أحد أبرز أبطال الانتصار داخل الملعب، وجد نفسه في موقف غير متوقع عقب نهاية المباراة، أثناء مغادرته الاستاد برفقة أحد أفراد الأمن.
وذكرت شبكة "61saat" التركية
أن حافلتي طرابزون سبور وسسكا صوفيا كانتا متوقفتين بجوار بعضهما، لكن النجم المصري اتجه دون انتباه إلى حافلة الفريق البلغاري، وصعد بالفعل إلى درجتها الأولى، معتقدًا أنها الحافلة المخصصة لفريقه.
ولاحظ لاعبو سسكا صوفيا وجود صلاح على
متن حافلتهم، فسارعوا إلى تنبيهه بصوت مرتفع، مرددين: "مهلًا، مهلًا"، ليدرك اللاعب سريعًا أنه اتجه إلى الحافلة الخطأ.
وتعامل قائد منتخب مصر مع الموقف بابتسامة، قبل أن يتراجع وينزل من الحافلة، ثم يتجه إلى حافلة طرابزون سبور، في لقطة عفوية أضفت أجواء مرحة على ختام المواجهة، وانتشر مقطعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعزز الفوز موقع طرابزون سبور في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز الثامن، متساويًا في النقاط مع عدد من الفرق التي تسبقه، لكنه يتقدم عليها بفارق الأهداف.