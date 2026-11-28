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عاش النجم المصري محمد صلاح ليلة استثنائية بقميص طرابزون سبور ، بعدما قاد فريقه للعودة بانتصار ثمين من ملعب سسكا صوفيا البلغاري، قبل أن يتصدر المشهد مجددًا عقب صافرة النهاية، لكن هذه المرة بسبب موقف طريف وضعه في حرج أمام لاعبي الفريق المنافس.وخطف طرابزون سبور فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على مضيفه سسكا صوفيا، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة المؤتمر لموسم 2026-2027.وبدأ الفريق البلغاري التسجيل في الدقيقة 32، بعدما حول سيدني لوبيز كابرال بالخطأ إلى شباك فريقه، لينهي سسكا صوفيا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف طرابزون سبور محاولاته للعودة، حتى نجح محمد صلاح في إدراك التعادل بالدقيقة 69، بعدما انطلق خلف دفاع أصحاب الأرض مستفيدًا من تمريرة بينية متقنة من باتيستا ميندي، قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة في الشباك.ولم يتوقف تأثير صلاح عند هدف التعادل، إذ كان له دور في الهجمة التي انتهت بهدف الانتصار، بعدما وصلت الكرة إلى نواه سافيولو إثر فشل دفاع سسكا صوفيا في إبعاد عرضية النجم المصري، ليطلق زميله تسديدة ناجحة في الدقيقة 90+3، مانحًا الفريق التركي 3 نقاط ثمينة.