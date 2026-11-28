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كشف الصحفي ياغيز سابونجوغلو عن مطالبة توتنهام الإنكليزي بالحصول على 10 ملايين مقابل الموافقة على رحيل مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون إلى طرابزون سبور، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.وأزاحت تقارير أخيرة عن دور ، وفابينيو نجمي طرابزون سبور، في صفقة ريتشارليسون، إذ تدخل من أجل الحديث مع اللاعب لإقناعه في ظل حاجة الفريق إلى مهاجم.ولم يشارك ريتشارليسون هذا الموسم سوى في مباراة برينتفورد بالجولة الأولى من الدوري الإنكليزي.وينتهي تعاقد ريتشارليسون مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري.وأوضح سابونجوغلو، عبر منصة "كافا سبورتس"، أن طرابزون سبور تقدم بعرض قيمته 8 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب، لكن إدارة توتنهام رفضته، مطالبة بالحصول على 10 ملايين يورو للموافقة على إتمام الصفقة.وأشار إلى أن إدارة طرابزون سبور لا ترغب في دفع المبلغ المطلوب؛ ما يجعل المفاوضات مرهونة بقدرة النادي التركي على الوصول إلى اتفاق مع نظيره الإنكليزي بشأن القيمة المالية للصفقة.وأضاف أن ريتشارليسون كان توصل إلى اتفاق مع طرابزون سبور خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات السابقة، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب استمرار المهاجم النيجيري بول أونواتشو مع الفريق، إلى جانب المطالب المالية المرتفعة لتوتنهام.وربط سابونجوغلو إمكانية إتمام الصفقة برحيل أونواتشو، موضحًا أن إدارة طرابزون سبور قد تتجه إلى الاستغناء عن المهاجم النيجيري إذا توفرت فرصة مناسبة، خصوصًا مع وجود اهتمام من أندية في منطقة العربي.وفي هذه الحالة، يرغب النادي التركي في التحرك سريعًا للتعاقد مع ريتشارليسون وتعويض رحيل أونواتشو، مستفيدًا من رغبة اللاعب البرازيلي في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن توتنهام.