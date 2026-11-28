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رسم فنانون فلسطينيون جدارية على أنقاض أحد المباني المدمرة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تقديراً لموقف لاعبي نادي بشيكتاش وجماهيره الداعم لفلسطين، خلال مواجهة فريق هبوعيل بئر السبع في الدوري لكرة القدم.وتضمنت الجدارية شعار النادي التركي والعلمين الفلسطيني والتركي، إلى جانب تجسيد الإشارة الرمزية التي أداها اللاعب الإيفواري كاسوم واتارا، بوضع إحدى يديه على فمه والأخرى قرب رأسه، تعبيراً عن رفض الصمت إزاء معاناة سكان .وجاءت المبادرة عقب المباراة التي أقيمت في مدينة باتومي الجورجية، وشهدت تدخل الشرطة لانتزاع الأعلام من المشجعين، ما أدى إلى توقف اللقاء لنحو 30 دقيقة.وكان لاعبو بشيكتاش قد امتنعوا عن مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي قبل انطلاق المباراة، فيما التقطوا عقب انتهائها بفوزهم بنتيجة 2-1، صورة جماعية أمام لافتة كُتب عليها "ثورة على الاحتلال.. الحرية لفلسطين".ونشر النادي التركي الصورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، معلقاً عليها بعبارة "أبطال لهم حكاية".وكان لكرة القدم (يويفا) قد قرر نقل المباراة من إسطنبول إلى مدينة باتومي، بعدما أبلغت السلطات الاتحاد بتعذر استضافتها لأسباب أمنية.