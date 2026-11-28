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ودّع النجم وفريقه إنتر ميامي منافسات كأس الدوري الأميركي ، عقب الخسارة أمام كولومبوس كرو بهدف دون رد، مساء الجمعة، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.وسجل سانتياغو رودريغيز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، مستفيداً من تمريرة عرضية للمغربي أنس الزروري، ليحسم كولومبوس سلسلة المواجهات بنتيجة 2-0، بعدما فاز في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة.وشهد اللقاء إلغاء هدف لإنتر ميامي سجله البرازيلي كاسيميرو برأسه إثر تمريرة من ، بداعي التسلل، فيما أهدر جيرمان بيرترامي فرصة محققة للتسجيل قبل دقائق من نهاية المباراة.وبهذه النتيجة، تأهل كولومبوس إلى نصف نهائي القسم الشرقي، فيما فشل إنتر ميامي في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.ولم يتمكن ميسي من هز الشباك خلال المواجهة، رغم تصدره قائمة هدافي الدوري في الموسم الاعتيادي برصيد 26 هدفاً، إلى جانب تقديمه 17 تمريرة حاسمة.يُذكر أن النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً عقب 2026، يرتبط بعقد مع إنتر ميامي يمتد حتى نهاية موسم 2028. (رويترز)