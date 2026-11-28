فشل في استعادة صدارة الدوري الألماني، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام هامبورغ، في مباراة شهدت طرد جوشوا كيميش قبل نهاية الشوط الأول، ما اضطر الفريق البافاري إلى خوض النصف الثاني بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من استحواذ على بنسبة 73%، لم يتمكن الفريق من ترجمة سيطرته إلى فرص حقيقية، إذ أنهى المباراة من دون أي تسديدة على المرمى، في نتيجة زادت من الإحباط بعد الخسارة أمام ليل 2-1 في الأربعاء.

ودخل المدرب فينسنت كومباني المباراة بتشكيلة متغيّرة في ظل غياب هاري كين ومايكل أوليسي وجمال موسيالا وألفونسو ديفيز ومانويل نوير، فيما اضطر إلى إعادة تنظيم الفريق بعد طرد كيميش في الدقيقة 44 ببطاقة حمراء مباشرة إثر سلوك عنيف.

وكان بايرن قد حاول فرض إيقاعه في الشوط الأول، لكن هامبورغ دافع بإصرار، فيما لم تنجح محاولات نواه كودجو إيفورا وبرا سابوكو نداي وتوم بيشوف في الوصول إلى الشباك. وبعد الطرد، تمكن هامبورغ من استغلال التفوق العددي للضغط، لكن حارس بايرن يوناس أوربيغ تصدى لعدد من المحاولات وأبقى فريقه من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، ركّز بايرن على الحفاظ على توازنه الدفاعي، فيما حاول هامبورغ استغلال المساحات. وبرزت فرصة خطيرة لأصحاب الأرض عبر باتسون داكا، الذي أطلق تسديدة بعيدة علت المرمى، بينما اقترب لويس دياز من التسجيل في الدقيقة 75، لكن ماريو فوسكوفيتش أبعد الكرة برأسه في اللحظة الأخيرة.

كما أهدر هامبورغ فرصة أخرى بعد ثلاث دقائق، عندما وصل مارتن أديلين إلى مساحة داخل دفاع بايرن، لكنه سدد خارج المرمى.

وبهذا التعادل، لم يتمكن بايرن من تجاوز بوروسيا دورتموند في صدارة الدوري، فيما زادت نتيجة المباراة من الضغوط على الفريق بعد تعثره ، مع غياب عدد من عناصره الأساسية.