بات داني أولمو مرشحاً بارزاً للعودة إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة في مباراتَي ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيكو ، بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب نحو شهر، فيما يمنحه إيقاف فيرمين لوبيز لمباراتين فرصة لاستعادة موقعه في مركز صانع الألعاب.

وبحسب صحيفة "Sport"، فإن غياب فيرمين لوبيز بسبب العقوبة جعل أولمو الخيار الأبرز أمام المدرب هانسي ، في توقيت يستعيد فيه اللاعب الإسباني جاهزيته البدنية بعد فترة من المشكلات التي أبعدته عن الفريق.

وكان أولمو قد تعرض للإصابة في 20 تشرين الأول، خلال مواجهة ، في مرحلة كان يقدم فيها مستويات جيدة، بعدما أصيب في العضلة المقربة اليسرى واضطر إلى مغادرة الملعب قبل مرور نصف ساعة على المباراة، التي كانت ظهوره رقم 100 بقميص . ودخل فيرمين لوبيز بديلاً له في ملعب "بارك دي برانس".

وقبل الإصابة، شارك أولمو في المباريات الرسمية الـ12 الأولى لبرشلونة هذا الموسم، وسجل هدفاً وقدم أربع تمريرات حاسمة، فيما أنهت الإصابة سلسلة مشاركاته في 44 مباراة متتالية مع النادي خلال عام 2026، وفتحت المجال أمام فيرمين لتثبيت نفسه في مركز صانع الألعاب.

واستثمر فيرمين الفرصة بقوة، إذ سجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة، ليصبح من أبرز العناصر المؤثرة في فريق فليك. كما سجل هدفين أمام في ملعب "ميتروبوليتانو"، وهدفاً في عودة برشلونة أمام فياريال، ما يعكس مستواه خلال الفترة الأخيرة.

لكن أولمو عاد إلى الملاعب خلال مباراة فياريال، في الدقيقة 68، بديلاً لفيرمين الذي كان قد سجل هدف التعادل قبل دقائق. وقدم أولمو أداءً إيجابياً في الدقائق التي لعبها، وأظهر بعض اللمحات الفنية، كما أجبر الحارس غولاسي على التصدي لتسديدة قوية.

وبعد ست دقائق فقط، تلقى فيرمين لوبيز بطاقة حمراء وهو على مقاعد البدلاء، إثر اعتراضه على الحكم الرابع، ليُعاقب بالإيقاف مباراتين في ، ما منح أولمو فرصة إضافية لاستعادة إيقاع المباريات والمنافسة على مكان أساسي.

وبعد مشاركته أمام فياريال، منحه فليك فرصة أخرى الأربعاء الماضي أمام صباح في باكو، حيث لعب الشوط الثاني كاملاً في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4-1. ودخل أولمو بدلاً من مع بداية الشوط الثاني، وقدم 45 دقيقة إضافية، رغم مشاركته في دور أعمق من المعتاد، وكان حاضراً في عدد من التحركات الهجومية.

ومن أبرز لحظاته تمريرة إلى كريم أديمي انتهت بتسديدة ارتطمت بالعارضة، في إشارة إلى استعادته بعضاً من قدراته الفنية بعد فترة الغياب.

ويشكل غياب فيرمين ضربة لفليك، بالنظر إلى المستوى الذي يقدمه اللاعب في الأسابيع الأخيرة، لكنه في المقابل يمنح أولمو فرصة لاستعادة الموقع الذي كان يشغله قبل الإصابة.

وكان فليك قد اعتمد في بداية الموسم على تدوير فعال بين اللاعبين، عبر التناوب على إشراك أولمو وفيرمين في التشكيلة الأساسية، مستفيداً من اختلاف قدراتهما للحفاظ على تنوع الخيارات الهجومية.

ومع غياب فيرمين، واستعادة أولمو دقائق اللعب أمام فياريال وصباح، بات الأخير المرشح الأبرز لشغل مركز صانع الألعاب في مباراتَي برشلونة المقبلتين في الدوري، في فرصة لاستعادة مكانته بعد شهر اضطر خلاله إلى ترك المجال أمام زميله.