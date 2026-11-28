يستضيف منتخب لكرة السلة نظيره الصيني عند التاسعة من مساء غد الأحد في مجمع نوفل في زوق مكايل، ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2027 في قطر، في مباراة تبدو الأهم في مشوار المنتخب حتى الآن. فبعد الخسارة المؤلمة أمام اليابان، لم يعد أمام لبنان هامش للخطأ، إذ قد تحدد نتيجة هذه المواجهة ما إذا كان سيدخل النافذة الأخيرة في شباط متقدماً في السباق، أم مضطراً لانتزاع بطاقته خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية واليابان.

Advertisement

ويحتل لبنان المركز الثاني في المجموعة السادسة بستة انتصارات مقابل ثلاث هزائم، خلف اليابان المتصدرة، ومتقدماً بفوز واحد على وكوريا الجنوبية. وكانت الصين قد فازت ذهاباً 89-87 على لبنان بسلة في الثواني الأخيرة، في مدينة تشوجي ، ما يعني أن لبنان يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاث نقاط على الأقل ليحسم المواجهات المباشرة لمصلحته، وهو عامل قد يكون حاسماً إذا تساوى المنتخبان في نهاية التصفيات.

ويدخل المنتخب الصيني المباراة في وضع صعب، بعد خسارته المفاجئة أمام 80-82، وهي أول خسارة له أمام السعوديين في مسابقة رسمية منذ 33 عاماً. وسجل الصينيون خمس تسديدات ثلاثية فقط من أصل 30، فيما تعرض المدرب غوو شيتشيانغ لانتقادات واسعة في بلاده، وصلت إلى مطالبات باستقالته. لكن المدرب نفسه وصف مباراة لبنان بأنها "إلزامية"، معتبراً أن الفوز فيها يعيد لفريقه فرصاً كبيرة للتأهل، ما يعني أن لبنان سيواجه منتخباً جريحاً يلعب تحت ضغط مماثل.

غير أن نقطة القلق الأساسية للبنان تبقى تحت السلة، فالصين تملك لاعبين طوال القامة وقدرات بدنية كبيرة في المنطقة، وهي الثغرة التي ظهرت بوضوح في الأسبوع الأخير. فقد سجل 48 نقطة في المنطقة في ودية عمّان، ثم سيطر الياباني جوش هوكينسون على المتابعات بـ15 كرة إلى جانب 24 نقطة. واللافت أن السعودية نفسها هزمت الصين عبر الهجوم المباشر على السلة، ما يشير إلى أن الدفاع الصيني ليس محصناً، وأن لبنان قد يجد مساحات إذا نجح في الاختراق بدل الاكتفاء بالتسديد الخارجي.

ويرتبط ذلك بالدرس الأهم من مباراة اليابان، فالمنتخب اللبناني سجل نحو 78% من الثلاثيات في الشوط الأول، ثم تراجعت فعاليته عندما أغلق المنافس المساحات. لذلك، سيكون على المدرب أحمد الفران إيجاد توازن أفضل بين التسديد واللعب الداخلي، في ظل استمرار غياب وائل عرقجي وجهاد الخطيب بسبب الإصابة، وهما من أبرز صانعي اللعب في المنتخب.

ويبقى العامل الجماهيري ورقة مهمة، بعدما امتلأت المدرجات أمام اليابان. لكن هذه الورقة لم تكن كافية في الدقائق الأخيرة الخميس، ما يجعل التركيز والإدارة الذهنية للمباراة عنصرين حاسمين. وفي حال الفوز، يحافظ لبنان على أفضلية واضحة قبل نافذة شباط، أما الخسارة فقد تعيده إلى دائرة الحسابات المعقدة، في سعيه للتأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.