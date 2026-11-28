تلقّى خسارة قاسية أمام برينتفورد برباعية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد"، السبت، ضمن الجولة الثانية عشرة من الممتاز ، ليبقى في المركز التاسع عشر برصيد ثماني نقاط.

وحسم الضيوف الشوط الأول بهدفين لكالوم ويلسون في الدقيقتين 19 و32، قبل أن يضيف كريستوفر آيير الثالث في الدقيقة 82، ويختتم كيفن شايد الرباعية في الوقت بدل الضائع.

وجاءت الهزيمة في أول ظهور للمدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو أمام جماهير ، وثالث مبارياته منذ تولّيه المسؤولية خلفاً لمايكل كاريك. وكان قد خسر بالنتيجة نفسها أمام ، ثم تعادل مع سبورتنغ لشبونة 2-2 في .

وتفاقمت معاناة يونايتد الدفاعية باستقباله 23 هدفاً في آخر ثماني مباريات، و40 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم. وقد يتراجع إلى المركز الأخير إذا فاز كريستال بالاس، صاحب النقاط السبع، على هال سيتي الأحد.

في المقابل، صعد برينتفورد إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة. ويلتقي يونايتد مع نيوكاسل خارج أرضه الأربعاء المقبل، فيما يستضيف برينتفورد أرسنال، حامل اللقب ومتصدر الترتيب، في اليوم نفسه.