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Czegoś takiego chyba jeszcze nie było 😬😂
Mecz Stali Stalowa Wola z rezerwami Legii Warszawa przerwany przez…
No właśnie - kukiriniarza? Czy po prostu dzbana? 🙈🤦♂️ https://t.co/chXywy8SnW— Adam Delimat (@a_delimat) November 27, 2026
Czegoś takiego chyba jeszcze nie było 😬😂
Mecz Stali Stalowa Wola z rezerwami Legii Warszawa przerwany przez…
No właśnie - kukiriniarza? Czy po prostu dzbana? 🙈🤦♂️ https://t.co/chXywy8SnW