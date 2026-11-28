سيغيب مدافع مارك بوبيل عن المواجهة المرتقبة أمام ، الأربعاء المقبل، في المباراة المقدّمة من الجولة الـ23 من ، بعدما تلقّى إنذاره الخامس في الموسم خلال لقاء فريقه أمام إلتشي، السبت.

وبحسب صحيفة "Sport"، حصل بوبيل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 43 من المباراة، بعدما كان أتلتيكو متقدّماً بهدفين، ليكتمل رصيد إنذاراته ويُحرم من المشاركة في المواجهة المقبلة على ملعب "سبوتيفاي ".

ولم يكن الإنذار المشكلة الوحيدة التي واجهها المدافع في المباراة، إذ سبق أن ارتكب خطأ في الدقيقة 27 أدى إلى تسجيل مارتيم نيتو هدف إلتشي، الذي قلّص الفارق إلى 2-1، وأنهى سلسلة أتلتيكو من 341 دقيقة من دون استقبال أهداف خارج ملعبه. وكان آخر هدف تلقّاه الفريق خارج ملعبه في تشرين الأول، حين سجّل لوكاس بويي في مرمى الحارس يان أوبلاك.

ويشكّل غياب بوبيل خسارة مهمّة للمدرب سيميوني، خصوصاً في ظل غياب كريستيان روميرو، إذ يعتمد عليه في مركز قلب الدفاع إلى جانب دافيد هانكو. كما أنّ اللاعب يحتفظ بمكانه في التشكيلة حتى عند توافر روميرو، حين ينتقل إلى مركز الظهير الأيمن، ما يسمح لسيميوني بإشراك ماركوس يورينتي في خط الوسط والاستفادة من قدراته البدنية وحركته.

وبالتالي، لا يقتصر تأثير غياب بوبيل على الخط الخلفي، بل قد يفرض تعديلات إضافية على خيارات سيميوني في خط الوسط أمام برشلونة.

وكان بوبيل قد دخل المباراة أمام إلتشي وهو على بُعد إنذار واحد من الإيقاف، بعدما حصل على بطاقته الصفراء الرابعة في مواجهة برشلونة السابقة، في 8 تشرين الثاني، إثر خطأ على في الدقيقة 88، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-1 على ملعب أتلتيكو.

وفي المباراة السابقة، تجنّب أليكس باينا الإيقاف بعدما كان هو الآخر مهدّداً، إذ قرّر سيميوني استبداله في الدقيقة 56 وإشراك جوناثان ديفيد بدلاً منه، لتفادي حصوله على بطاقة صفراء.