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تلقى ريال مدريد خسارة مفاجئة على أرضه أمام ألافيس بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليُسقط الفريق الضيف سلسلة انتصارات النادي الملكي ويُلحق به أول هزيمة على ملعبه هذا الموسم.
وافتتح توني مارتينيز التسجيل لألافيس في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف أنخيل بيريز النتيجة في الدقيقة 61، فيما قلّص كيليان مبابي الفارق لريال مدريد في الدقيقة 69، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تنجح.
وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء جدلاً، بعدما حصل جود بيلينغهام على بطاقة حمراء في الدقيقة 88، إثر مراجعة الحكم لتدخل تقنية الفيديو، التي أدّت إلى إلغاء ركلة جزاء كانت قد احتُسبت لصالح ريال مدريد، وإشهار البطاقة الصفراء الثانية بوجه اللاعب الإنكليزي.
وبهذه الخسارة، توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، فيما نجح ألافيس في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه.