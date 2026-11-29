تلقى خسارة مفاجئة على أرضه أمام ألافيس بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ، ليُسقط الفريق الضيف سلسلة انتصارات النادي الملكي ويُلحق به أول هزيمة على ملعبه هذا الموسم.

وافتتح التسجيل لألافيس في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف أنخيل النتيجة في الدقيقة 61، فيما قلّص الفارق لريال في الدقيقة 69، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تنجح.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء جدلاً، بعدما حصل جود بيلينغهام على بطاقة حمراء في الدقيقة 88، إثر مراجعة الحكم لتدخل تقنية الفيديو، التي أدّت إلى إلغاء ركلة جزاء كانت قد احتُسبت لصالح مدريد، وإشهار البطاقة الصفراء الثانية بوجه اللاعب الإنكليزي.

وبهذه الخسارة، توقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، فيما نجح ألافيس في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه.