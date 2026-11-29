سقوط أمام ألافيس في ملعب سانتياغو برنابيو لم يكن مجرد خسارة ثلاث نقاط، بل نتيجة أثارت تساؤلات بشأن قرارات جوزيه مورينيو، ولا سيما استبدال غولر في وقت كان الفريق بحاجة إلى تسجيل هدفين للعودة إلى المباراة.

وفي مقال نشرته صحيفة "ماركا"، انتقد المقال قرار مورينيو إخراج غولر، متسائلاً لماذا لم يستبدل فينيسيوس جونيور بدلاً منه، في ظل تراجع أداء البرازيلي وعدم نجاحه في تقديم الإضافة خلال المباراة.

وجاء خروج غولر قبل أن يسجل ألافيس هدفه الثاني، في وقت كان يضغط لاستعادة زمام المباراة، لكنه افتقر إلى الأفكار والفاعلية الهجومية، رغم محاولات فينيسيوس الذي انتقل إلى الجهة اليمنى، فيما تحوّل ديوماند إلى الجهة الأخرى، من دون أن ينجح أي منهما في تغيير مسار اللقاء.

كما لم يكن جود بيلينغهام في أفضل حالاته، بعدما حاول الحصول على ركلة جزاء إثر سقوطه داخل المنطقة، ثم تلقّى البطاقة الصفراء الثانية، فيما لم يقدّم سوى هدف أعاد ريال مدريد مؤقتاً إلى أجواء المباراة.

ويشير المقال إلى أنّ ريال مدريد خسر مباراة كان يفترض أن يفوز بها، خصوصاً بعد الأداء الجيد الذي قدّمه في الشوط الثاني أمام آيندهوفن، وقبل مواجهة ألافيس الذي يقوده كيكي سانشيز فلوريس، وهو فريق لا ينافس على المراكز المتقدمة في الدوري، وفي ملعبه وبين جماهيره.

وفي المقابل، برز إسباي كأحد اللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على إحداث الفارق رغم محدودية دقائق اللعب، إذ كاد أن يسجل هدف التعادل 2-2، لكن رأسيته اصطدمت بالقائم. ويعتبر الكاتب أنّ اللاعب يستحق فرصاً ودقائق أكثر، مقارنة ببعض اللاعبين الذين يحظون بتفضيل من مورينيو، لكنهم لا يقدّمون الأداء المنتظر.

وعقب المباراة، شرح مورينيو قراره باستبدال غولر، موضحاً أنّ الفريق كان بحاجة إلى مزيد من المساحات والاختراق أمام ألافيس الذي اعتمد على دفاع متكتل بخمسة لاعبين في الخلف وثلاثة أمامهم.

وقال مورينيو إنّ إدخال إسباي دفعه إلى بين إخراج غولر أو فينيسيوس، وقد قرّر إبقاء البرازيلي على الجهة، مع انتقال ديوماند إلى الجهة الأخرى لتوسيع اللعب، فيما رأى أنّ غولر وبرناردو سيلفا يؤديان أدواراً متشابهة في تدوير ، من دون أن ينجح الفريق في الوصول إلى منطقة الجزاء.

وأقرّ المدرب بأنّ المسؤولية تقع عليه، معتبراً أنّ ريال مدريد خسر نقاطاً لم يكن يجب أن يخسرها، ومشيراً إلى افتقار الفريق للانتعاش البدني والقدرة على التقدم الهجومي أمام خصم فرض أسلوباً دفاعياً معقداً.