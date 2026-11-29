لم يخفِ جوزيه مورينيو غضبه بعد خسارة أمام ألافيس في ملعب سانتياغو برنابيو، إذ أقرّ بمسؤوليته عن النتيجة، وانتقد أداء الحكم سوتو غرادو، فيما دافع عن قراره إخراج غولر، رافضاً ما اعتبره محاولة لتضخيم ردود فعل اللاعبين والأجواء التي رافقت المباراة.

وفي المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، شرح مورينيو أسباب استبدال غولر، مشيراً إلى أنّ ألافيس اعتمد على التكتل الدفاعي واللعب المباشر عند استعادة ، ما دفعه إلى البحث عن حلول لزيادة الحضور داخل منطقة الجزاء. وأوضح أنّ فريقه كان يستحوذ على الكرة، لكنه افتقر إلى الاختراق والوصول الفعلي إلى منطقة الخصم.

وقال إنّ إدخال إسبّي دفعه إلى بين إخراج غولر أو فينيسيوس، فقرر إبقاء الأخير وإشراك ديوماند في أحد الأطراف، بهدف منح الفريق مزيداً من المساحات والعرض، مع اعتقاده أنّ غولر وبرناردو سيلفا قادران على أداء أدوار متشابهة في تدوير الكرة.

وعن الخسارة الأولى في البرنابيو، أشاد مورينيو بخطة كيكي، لكنه انتقد ما وصفه بتساهل الحكم مع إيقاف اللعب وإضاعة الوقت، مشيراً إلى أنّ لاعبي ألافيس أدخلوا كرتين إضافيتين إلى أرض الملعب في مناسبتين، معتبراً أنّ ذلك كان يستوجب طرد المدرب وفقاً للقواعد، من دون أن ينسب الواقعة إلى كيكي نفسه.

وأضاف أنّ ألافيس نجح في إبطاء إيقاع المباراة وتقليص الوقت الفعلي للعب، ما صعّب مهمة ، لكنه شدد على أنّ الخسارة لا تعود إلى التحكيم، بل إلى فريقه وقراراته، معتبراً أنّ المسؤولية تقع عليه.

وفي ما يتعلق باللقطة التي طالب فيها جود بيلينغهام بركلة جزاء قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد، قال مورينيو إنّ اللقطة بدت له مشكوكاً فيها عند مشاهدتها سريعاً من مقاعد البدلاء، لكنه يميل إلى تصديق اللاعب بعدما أكد عقب المباراة أنّه تعرض للمس.

كما انتقد الحكم، ملمحاً إلى أنّه يميل إلى إظهار سلطته، مستذكراً حالات طرد سابقة لمبابي وفينيسيوس، قبل أن يتساءل عمن سيطرده في الموسم المقبل، مع تأكيده أنّه لا يريد تحميل التحكيم مسؤولية الخسارة.

وعن رد فعل غولر بعد استبداله، قال مورينيو إنّه أمر طبيعي، بل يرى أنّ غضب اللاعب الذي يرغب في الاستمرار بالملعب رد فعل مفهوم.

أما بشأن صافرات الاستهجان بحق فينيسيوس، فرفض مورينيو تحويلها إلى محور ، داعياً الصحافيين إلى التركيز على خسارة ريال مدريد بدلاً من البحث عن قصص جانبية، وقال إنّ الفريق بأكمله لم يكن في المستوى، وإنّه لا يرى لاعباً تفوق على الآخرين في المباراة، مؤكداً أنّ المدرب هو المسؤول.

وختم بالإشارة إلى أنّه لم يتمكن بعد من تحليل المباراة بشكل كامل مع طاقمه، لكنه يرى أنّ افتقار الفريق إلى الانتعاش البدني كان أحد أسباب الأداء، وأنّه يحتاج إلى مراجعة اللقاء والبحث عن حلول قبل العودة إلى العمل.