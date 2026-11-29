أنهى منتخب الشاطئية مشاركته في كأس 2026 في تايلاند بالمركز الرابع، بعد خسارته أمام 6-8 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليضيع فرصة التأهل إلى 2027، التي حُصرت بالمنتخبات الثلاثة الأولى. وبهذه النتيجة، عادل لبنان أفضل إنجاز في تاريخه، لكنه اصطدم مرة جديدة بالحاجز نفسه الذي أوقفه عامي 2015 و2017، ما يطرح سؤالاً عن الأسباب التي تجعل المنتخب يصل إلى المربع الذهبي ثم يعجز عن عبور الخطوة الأخيرة. Advertisement

وقدم لبنان دوراً أول مميزاً، ففاز على فيتنام 7-4 وأفغانستان 5-0، ثم تجاوز البحرين 6-4 في ربع النهائي بعدما قلب تأخره 1-2. لكن الصورة تغيرت عند مواجهة المنتخبات الكبرى، إذ خسر أمام مرتين بنتيجتي 2-7 في دور المجموعات و2-10 في نصف النهائي، أي بمجموع 4-17. وفي مباراة المركز الثالث، بقيت المواجهة متكافئة حتى نهاية الفترة الأولى 3-3، قبل أن يحسمها العُمانيون في الفترتين الثانيتين بقيادة سامي البلوشي، الذي سجل أربعة أهداف.

وتكشف الأرقام جوهر المشكلة، فقد سجل لبنان 28 هدفاً في ست مباريات، لكنه استقبل 33 هدفاً، منها 25 في آخر ثلاث مباريات أمام إيران والبحرين وعُمان. ويعني ذلك أن المنتخب يملك قدرة هجومية واضحة، تجلت في توزع الأهداف على أكثر من لاعب وفي تألق محمد الصالح، لكنه يفتقد الصلابة الدفاعية عندما يرتفع مستوى المنافس. كما أن خوض ست مباريات في 11 يوماً كشف حدود العمق في التشكيلة، خصوصاً في الأدوار الحاسمة.

وفي المقابل، كلنت المنتخبات التي تفوقت على لبنان صاحبة نتاج مسار طويل، فإيران توّجت باللقب للمرة الخامسة في تاريخها بعد فوزها على 3-1 في النهائي، وسبق أن حلّت ثالثة في كأس العالم مرتين. أما عُمان، فبلغت المونديال للمرة السابعة، بعدما كانت وصيفة النسخة الماضية. ويعكس ذلك استمرارية في العمل والمشاركات الدولية، وهو ما يمنح هذه المنتخبات خبرة إدارة المباريات الكبرى، في حين يعتمد لبنان على مجموعة من اللاعبين الموهوبين من دون برنامج تنافسي منتظم بالمستوى نفسه.

ورغم الخيبة، لا يمكن التقليل من قيمة ما تحقق، فقد كان المنتخب على بعد هدفين فقط من أن يصبح أول منتخب لبناني يتأهل إلى كأس العالم في أي من فئات . كما أن وصوله إلى نصف النهائي للمرة الثالثة يؤكد أن اللعبة باتت تملك موقعاً ثابتاً بين أفضل منتخبات القارة، رغم محدودية الإمكانات والاهتمام.

غير أن تكرار السيناريو نفسه للمرة الثالثة يحمل رسالة واضحة، فالموهبة وحدها لم تعد كافية لعبور الحاجز الأخير. وإذا أراد لبنان تحويل هذا الحضور إلى إنجاز تاريخي، فإنه يحتاج إلى برنامج إعداد طويل الأمد يتضمن مباريات دولية منتظمة وتطوير خط الدفاع وتوسيع قاعدة اللاعبين، كي لا يبقى المربع الذهبي سقفاً بدل أن يكون بوابة نحو المونديال.