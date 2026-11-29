يتحوّل رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس إلى هدف لجهات عدة في كرة القدم الإسبانية والأوروبية، وحتى في الحكومة الإسبانية، في وقت تفجّرت فيه أزمة جديدة إثر استقالة نائبه ميغيل أنخيل غيل، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو ، على خلفية دعم الرابطة لتجمّع للأندية الصغيرة، وفق مقال رأي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورأى المقال أن أبرز الساعين إلى إطاحة تيباس هم، بحسب الأولوية، رئيس فلورنتينو بيريز، والحكومة الحالية ممثلة بالحزب ، وناديا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، إضافة إلى رئيس الأخير ناصر الخليفي بصفته رئيساً لـ"اتحاد الأندية الأوروبية لكرة القدم" (EFC)، الرابطة الأوروبية للأندية سابقاً.

صفقة الخليفي والاتحاد

وأوضح المقال أن الخليفي وقف إلى جانب رئيس لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفيرين في مواجهة مشروع " السوبر" الذي قاده بيريز، ما أثمر مذكرة تفاهم منحت "اتحاد الأندية الأوروبية" دور "المحاور الحصري" مع "يويفا" و"فيفا" بشأن الروزنامة وقواعد الانتقالات وصيغ المسابقات، فيما يموّل "يويفا" 99% من موازنته البالغة 18 مليون يورو.

"اتحاد الأندية الأوروبية" المنافس

في المقابل، تقدّم "الاتحاد الأوروبي للأندية" (UEC)، الذي يضم 140 نادياً من 28 اتحاداً وطنياً، معظمها إنكليزية وإسبانية، بشكوى أمام المفوضية الأوروبية في 16 تشرين الثاني ضد مذكرة التفاهم، معتبراً أنها تنتهك قواعد المنافسة وتمنح جهة واحدة احتكار تمثيل الأندية. ويطالب هذا التجمع بحق التصويت في القرارات، وبتخصيص 5% من عائدات مسابقات "يويفا" للأندية التي كوّنت اللاعبين المشاركين فيها، أي نحو 67 مليون يورو على أساس الموسم الماضي، إضافة إلى إعادة 35% من الفارق بين قيمة حقوق بث مسابقات "يويفا" والدوريات المحلية في أكثر من 30 دولة، أي نحو 208 ملايين يورو سنوياً، شعاره "توزيع عادل، لعب نظيف".

300 ألف يورو تفجّر الأزمة

وأشار المقال إلى أن رابطة الدوري الإسباني تدعم هذا التجمع منذ 2024 بـ300 ألف يورو سنوياً، وهو ما وضع غيل، عضو اللجنة التنفيذية في "اتحاد الأندية الأوروبية"، في موقف محرج، فاستقال من منصب الرابطة، ما أثار اتهامات لتيباس بالتصرف بأموال الأندية "سراً". لكن المقال أكد، استناداً إلى مصادر في عدة أندية، أن المبلغ مدرج في حسابات الرابطة، وأن الموازنة أُقرّت بـ37 صوتاً مقابل 3 أصوات معارضة (ريال مدريد ورايو فاييكانو وجيرونا) وامتناع اثنين، وأن المبلغ قرض واجب السداد، علماً أن 20 من أندية الرابطة الـ42 أعضاء في التجمع.

صراع على السلطة

واعتبر المقال أن الأزمة "تتعلق بالخوف أكثر من المال"، أي خوف "اتحاد الأندية الأوروبية" من فقدان احتكاره، لافتاً إلى أن الأخير بدأ الاتصال بالأندية الإسبانية، ومنها رئيس برشلونة جوان لابورتا، الذي سارع إلى إبلاغ تيباس. وتساءل: إذا سقط تيباس، "من سيكون الكابح لبيريز أو الحامي لأندية مثل أوساسونا وفياريال وألافيس؟"، مرشّحاً أوسكار مايو، مدير الأعمال الحالي في أتلتيكو مدريد والذراع اليمنى السابق لتيباس، طبيعياً له.